Frank Neuville (51), woordvoerder van Marktrock Poperinge, overleden

Op donderdag 10 maart is Frank Neuville (51) thuis in de Lakenstraat rustig ingeslapen. Frank werd geboren in Poperinge op 24 juni 1970.

Frank laat zijn echtgenote Joke Demeyer (43) en de kinderen Anna (13) en Julia (10) achter. Hij was de zoon van Marcel en Nicole Neuville – Christiaen.

Frank, ‘Ghery’ voor de vrienden, was woordvoerder van Marktrock Poperinge vzw. Hij onderhield de contacten met de persmensen en met de artiesten. Dat deed hij steeds op een zeer eenvoudige, gemoedelijke manier.

Benevens muziekliefhebber, was Frank als lid van MTB Poperinge een fervent mountainbiker, en hij hield ook van fotografie.

Er wordt afscheid genomen van Frank op zaterdag 19 maart tijdens de rouwdienst om 10 uur in de Sint-Bertinuskerk (Grote Markt) in Poperinge. Na de crematie krijgt Frank een plaatsje in zijn warme thuis.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur. Online condoleren kan via www.demuys.be