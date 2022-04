Familie overleden renner Cedric Baekeland dankbaar voor snelle repatriëring lichaam: “Geen woorden voor alle steun”

Drie weken na het overlijden van de talentvolle renner Cedric Baekeland op Mallorca betuigen de ouders van de 28-jarige Roeselarenaar graag hun dank aan de mensen die ervoor zorgden dat het lichaam van hun zoon binnen de week terug in Roeselare was. “Het valt niet te beschrijven hoe we ons voelen, maar dankzij hun empathie en inzet is het verwerkingsproces toch een beetje minder zwaar.”

Wielrenner Cedric Baekeland was drie weken geleden op stage in Mallorca met zijn nieuwe ploeg, Body & Bike – BMB Boekouding – The Rock Real Estate, toen hij ’s nachts totaal onverwacht kwam te overlijden na een hartfalen.

Verdriet en emoties

Een donderslag bij heldere hemel voor zijn familie en zijn vele vrienden. “Toen we het dramatische nieuws kregen, wou ik onmiddellijk naar Cedric in Mallorca. Mijn vrouw was door het verdriet en de emoties niet in staat om mee te reizen. Gelukkig begeleidde mijn goede vriend Jean-Marc me. Alleen afzakken naar de plaats waar onze zoon gestorven is, zou geen goed idee geweest zijn”, aldus papa Kristo. Bij aankomst werd hij onmiddellijk opgevangen door zowel medewerkers van het Mortuarie Brussels Airport, medewerkers van buitenlandse zaken als het consulaat in Barcelona dat zich ook ontfermt over dergelijke voorvallen in Mallorca.

Veel hulp

Er kwam hulp van Britt Ingemann en Deborah Talbut van Mortuarie Brussels Airport Dela Repatriëring, Nadine Vandroogenbroeck en Myriam Lemenijn van Buitenlandse Zaken en Pol Vandenbrouck van het consulaat in Barcelona. Kristo had nooit gedacht dat hij met die mensen in contact zou komen. “Maar zij hebben op enkele dagen tijd zoveel betekend voor mij. Omdat we wisten dat het lichaam van Cedric twee dagen na zijn overlijden zou vrijgegeven worden, zijn Jean-Marc en ik op donderdagmiddag op Mallorca aangekomen. We werden er onmiddellijk erg goed begeleid.”

Op enkele dagen tijd was alles in orde: van het kettinkje dat Cedric droeg tot alle paperassen die verbonden zijn aan een repatriëring

Kristo en zijn vrouw Brenda hoopten dat het lichaam van hun zoon zo snel mogelijk kon gerepatrieerd worden naar België. “We wilden Cedric zo snel mogelijk terug bij ons, maar blijkbaar duurt dat soms tien tot veertien dagen vooraleer dat mogelijk is. Dat zou voor ons te lang zonder onze zoon geweest zijn.”

Alles snel in orde

Een week na zijn overlijden in Mallorca was het lichaam van Cedric al terug in België. Kristo en Jean-Marc keerden op zaterdag huiswaarts, op dinsdag werd het lichaam van Cedric overgevlogen van Mallorca naar België. “Op enkele dagen tijd was alles in orde: van het kettinkje dat Cedric droeg tot alle paperassen die verbonden zijn aan een repatriëring.”

Ik heb geen woorden voor de steun die we van die mensen gekregen hebben

De appreciatie van Kristo voor het geleverde werk van de mensen die hem begeleidden in Mallorca is erg groot. “We zijn de mensen die dat mogelijk gemaakt hebben heel erg dankbaar. Toen Jean-Marc en ik in Mallorca waren toonden men erg veel empathie. We werden constant op de hoogte gebracht van de volgende stap die genomen werd om Cedric terug naar België te brengen. Nee, ik heb geen woorden voor de steun die we van die mensen gekregen hebben.”

Consuls, buitenlandse zaken… Het waren woorden en beroepen waar Kristo vroeger best wel sceptisch tegenover stond. “Het valt niet te beschrijven hoe we ons voelen na het overlijden van onze zoon. Het laat sporen na voor de rest van ons leven. Maar ik ben ervan overtuigd dat de tussenkomst van de mensen in Mallorca ons geholpen heeft in onze miserie. Ik bel die vier mensen zeker nog eens op om hem uitvoerig te bedanken voor wat ze voor ons hebben gedaan.”