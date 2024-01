Familie kan eindelijk afscheid nemen: volgende zaterdag uitvaart van Tineke, die stierf in Thailand

Vijf dagen nadat Tineke Verhelst (41) uit Koekelare overleed op vakantie in Thailand, kan haar familie eindelijk een begrafenis plannen. Die vindt plaats op zaterdag 27 januari in de Sint-Martinuskerk in Koekelare.

Tineke Verhelst (41), telg van een bekende ondernemersfamilie uit Koekelare, overleed zondag op vakantie in het Thaise vakantieparadijs Phuket. Haar vriend Hans vond haar levenloos in het zwembad, wellicht werd een hartkwaal haar – net als haar broer Peter amper 3,5 jaar geleden – fataal.

“We willen Tineke nu vooral zo snel mogelijk terughalen”, reageerde haar zus Joke emotioneel. Maandag vond nog een autopsie plaats, die uitsluitsel moet geven over de precieze doodsoorzaak. Daarna heerste veel onduidelijkheid over de repatriëring van het lichaam van de vrouw naar ons land. “Zolang Tineke niet terug is, kunnen we niet beginnen rouwen. We kunnen met moeite geloven dat ze er niet meer is…”

Die duidelijkheid is er nu dus wel, want de familie kondigde vrijdagavond op Facebook aan dat de begrafenis plaatsvindt op zaterdag 27 januari om 10.30 uur in de Koekelaarse Sint-Martinuskerk. Na de plechtigheid krijgt Tineke haar laatste rustplaats op begraafplaats De Warande, bij haar broer Peter.