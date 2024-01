Droomvakantie in Thailand eindigt in drama: Tineke (41) dood aangetroffen in zwembad

Tineke Verhelst (41), zaakvoerster van horecazaak Bistrant Spanje in Koekelare, is zondag overleden tijdens een vakantie in Thailand. De onderneemster bezweek wellicht aan een hartkwaal, net als haar broer Peter in juni 2020. “We willen Tineke nu vooral zo snel mogelijk terughalen”, reageert haar zus Joke aangeslagen.

Niks deed vermoeden dat de droomvakantie van Tineke Verhelst en Hans Hautekiet uit Koekelare in een drama zou eindigen. Het koppel, meer dan tien jaar samen, was voor de derde keer op enkele maanden tijd op vakantie in Thailand. De twee waren de voorbije jaren verliefd geworden op het land. Met dank aan het mooie weer, de prachtige natuur, het lekkere eten en de eeuwige glimlach van de lokale bevolking.

Die droomreis veranderde zondag abrupt in een nachtmerrie, toen Hans zijn vriendin levenloos aantrof in het zwembad van hun huurvilla in de buurt van vakantieparadijs Phuket aantrof. Voor de onderneemster kon geen hulp meer baten.

Hartkwaal

“Volgens de eerste vaststellingen zou het om een hartstilstand of hartaderbreuk gaan”, vertelt Joke, een van de drie zussen van Tineke. “Maandagochtend vond een autopsie plaats, maar op het verslag moeten we wellicht nog maanden wachten. Maar alles wijst dus in de richting van een hartkwaal. Ze heeft het waarschijnlijk nooit geweten, want niemand heeft haar horen roepen of zo. Wat er precies gebeurd is, gaan we wellicht nooit weten.”

Hans, al meer dan tien jaar de vriend van Tineke, keert maandagavond terug naar België. “Hij heeft vanavond al een vlucht”, vertelt Joke. “Hij is kort verhoord geweest door de lokale politie, maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat het om een verdacht overlijden gaat. Voor hem is het vooral allemaal heel onwezenlijk. Ze gingen ‘s ochtends nog naar een lokaal marktje en ‘s middags was mijn zus dood… Niks deed vermoeden dat zoiets zou gebeuren.”

Drie jaar na broer

Voor de familie Verhelst, een bekend ondernemersgeslacht in Koekelare, is het plotse overlijden van Tineke een nieuwe klap. In juni 2020 werd de familie ook al getroffen door het noodlot. Peter, de broer van Tineke, stierf toen aan een hartaanval. “Dit komt ongelooflijk hard aan, zeker voor mijn ouders”, zegt Joke. Haar vader is gewezen schepen en volksvertegenwoordiger Frans Verhelst.

“Peter zijn overlijden is nog maar 3,5 jaar geleden. Zijn dood is nog niet verwerkt en nu maken we dit mee. Een kind verliezen, dat kom je niet te boven. Laat staan twee. Gelukkig zijn we een heel hechte familie. We zijn constant bij elkaar, behalve om te slapen. Het wordt weer heel zwaar, maar we slaan ons hier samen wel weer door.”

De familie trekt zich op aan de vele mooie herinneringen aan Tineke. “De voorbije dagen stuurde ze heel wat foto’s en filmpjes vanuit Thailand”, vertelt Joke. “Nu doet het veel pijn om die te zien, maar door de ervaring met Peter weten we jammer genoeg dat die op termijn heel waardevol zullen zijn. Ik had een heel goede band met Tineke, we scheelden dan ook maar een jaar. Al was Tineke meer een losbol dan ik. Ze zat altijd in de leute en de ambiance.”

Afscheid nemen

Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer het lichaam van Tineke weer in ons land zal zijn. “Over de repatriëring weten we nog niks”, zucht haar zus. “Dat is momenteel onze grootste zorg: we willen haar zo snel mogelijk hier krijgen. Zodat we echt afscheid kunnen nemen. Want zolang ze niet terug is, kunnen we niet beginnen rouwen. We kunnen met moeite geloven dat ze er niet meer is…”

Ondertussen blijft Bistrant Spanje, de horecazaak van Tineke, dicht. “Onze jongste zus Emma is de zaak aan het overnemen en hield die open tijdens Tineke haar vakantie. Maar nu blijven de deuren gesloten, wellicht tot na de begrafenis.”