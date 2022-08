Ereschepen van Oudenburg Frans Bosmans overleden

Frans Bosmans is enkele dagen voor zijn 94ste verjaardag in Oostende overleden. Hij was de weduwnaar van Jeannine Gryson en de partner van Tila Frederix. Zijn kinderen zijn Francis en Mieke D”Hondt, Krista en Frank Torfs, Kristoff. Frans was ook de opa van Dieter en Bo, Yen, Michael en Julie, Amber en Robin. En hij was ook al overgrootvader.

In Oudenburg wordt Frans Bosmans nog altijd op handen gedragen als de man die toen hij schepen van Openbare Werken was, de bouw van de Mandelwijk gerealiseerd heeft. “De bewoners zijn hem daar nog altijd dankbaar voor”, weet zoon Francis Bosmans. “Vader was 12 jaar gemeenteraadslid en zes jaar schepen voor Gemeentebelangen.”

Smokkelen

Frans Bosmans was afkomstig van Lommel, uit een groot gezin met negen kinderen. “Hij heeft als jonge gast de oorlog meegemaakt. Samen met zijn broers trok hij geregeld de grens over naar Nederland om te smokkelen. Ze gingen door met elk 40 kilo rogge op de rug en kwamen terug met boter”, vertelt Francis. “Van zijn 24ste tot zijn 32ste was papa beroepsmilitair.”

“Tijdens een vakantie in Blankenberge leerde hij mijn mama kennen. Zij was een echte commerçante, dochter van de metallisatie Gryson langs de Ettelgemsestraat. Samen begonnen ze een confectiezaak en reden van huis tot huis met hun kledij. Dat leidde tot de oprichting van een grote winkel, zowat de voorloper van C&A, in Oudenburg. De mensen kwamen van heinde en ver naar onze winkel”, aldus nog zoon Francis.

Wielrenners en kaarten

Naast handelaar had Frans Bosmans een grote hobby: hij was lange tijd verzorger van plaatselijke renners: Romain Wittesaele, Erik Delanghe en Etienne Maenhoudt. “Zijn hobby was kaarten. Er werd bij ons thuis veel gemanild. Daar heb ik zelf de microbe opgedaan, want als jongetje van 5-6 jaar moest ik het kaartspel al leren en meedoen”, lacht Francis.

Ondanks Frans Bosmans heel goed ingeburgerd was in Oudenburg, bleef hij de band met Lommel altijd behouden. “De familie van daar en vrienden waren altijd welkom. Onze deur stond altijd open.”

In 1988 sloeg bij het gezin het noodlot toe; mama Jeannine, die ook heel sociaal was, viel van de trap en overleed. Ook moest Frans zijn zoon Kristoff begraven.

Tila was heel goed voor papa

Een 15-tal jaar geleden leerde Frans Bosmans zijn nieuwe partner Tila Frederix kennen. “Ze was heel goed voor papa. Met haar heeft hij een super oudedag gehad, ook toen hij 6 jaar geleden naar het woonzorgcentrum moest verhuizen wegens dementie”, is Francis dankbaar.

Prima verteller

“Dit wil ik tot slot nog zeggen over mijn vader: hij was een heel knappe man, een trotse persoon. Waar hij kwam, kreeg hij altijd bewonderende blikken. En hij was een prima verteller en een moppentapper”, besluit Francis.

De afscheidsplechtigheid vindt op donderdag 11 augustus om 11 uur plaats in de ceremonieruimte van funerarium Tavernier, Gistelsteenweg 329 in Jabbeke.

(LIN)