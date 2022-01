Ereschepen Lo-Reninge Camiel Wulleman overleden

In Reninge is op zondag 9 januari ereschepen Camiel Wulleman (95) overleden.

Camiel Wulleman werd geboren op 6 mei 1926 in Torhout. Hij was voor de fusies van 1965 tot 1970 schepen in Reninge. Daarna zetelde hij nog tot 1994 in de gemeenteraad. In 2016 kreeg Camiel Wulleman van het stadsbestuur van Lo-Reninge de titel van ereschepen toegekend.

Camiel Wulleman was de weduwnaar van Irèna Wallyn en de vader van Gino (†), Ludo (†) en Ludwina. Camiel had ook drie kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 15 januari om 14 uur in de aula van Uitvaartcentrum Cornelis in Veurne.

(KVCL)