Ereburger Marie-Hélène Defever uit Gistel overleden op 99-jarige leeftijd

Gistel rouwt om Marie-Hélène Defever. De ereburger, die onder meer nationale bekendheid genoot na haar riante schenking aan de stad, werd 99 jaar. De vlaggen aan het Gistelse stadhuis hangen halfstok.

‘Juffrouw Defever’, zoals ze in Gistel steevast werd genoemd, was de zus van dokter Egide Defever. Als assistent en raadgever stond ze zo’n zestig jaar aan z’n zijde en zag ze haar broer op z’n 87 jaar (!) in 2007 stoppen met het dokterskabinet. Egide zelf zou in 2012 overlijden. Maar Marie-Hélène bleef zich ook nadien inzetten voor de Gistelse medemens. Meest opvallende was zonder twijfel haar schenking van maar liefst 516.625 euro aan het stadsbestuur om in de Ellestraat het domein Sophoras om te vormen tot een publiek park. Prompt kreeg de groene site de naam ‘Dokter Egide Defeverpark’, de werken zijn intussen volop aan de gang. In 2021 werd zowel Egide als Marie-Hélène in 2021 benoemd tot ereburger van de stad.

Marie-Hélène was ook een liefhebber van de betere kunst. In april vorig jaar nog schonk ze drie kleien beeldjes uit Mexico aan de overheid van het Latijns-Amerikaanse land. De ambassadeur van Mexico kwam de kunststukken in hoogsteigen persoon ophalen in woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem, waar Marie-Hélène sinds 2021 woonde.

‘Krak van Gistel’

De Krant van West-Vlaanderen nomineerde haar destijds ook als ‘Krak van Gistel’. “Broer en zus hebben zich altijd voor de volle 100 procent ingezet voor hun werk”, zei Annie Defever toen, nicht van Marie-Hélène. “Samen hebben ze veel goede dingen gedaan voor de inwoners: terwijl Egide als dokter de patiënten onderzocht, ontving Marie-Hélène de cliënten en bood ze steeds een luisterend oor.”

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) deelde het nieuws van haar overlijden op sociale media. “Ik zal Marie-Hélène herinneren als een warme, lieve en oprechte dame. Altijd klaar om anderen bij te staan. Het lokaal bestuur en de toekomstige bezoekers van het Defeverpark zullen ongetwijfeld nog vaak aan haar terugdenken.”

De vlaggen aan het stadhuis hangen vanaf donderdag halfstok. Het afscheid vindt plaats in intieme kring.