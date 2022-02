Dokter Gabriël Vuylsteke uit Bavikhove overleden

De bekende voormalige huisarts Gabriël Vuylsteke is op woensdag 16 februari op 95-jarige leeftijd in het O.L.Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem overleden aan de gevolgen van corona.

Van 1953 tot 2014 was hij huisarts in de Wandelingstraat in Bavikhove. Hij was daarnaast ook actief op het vlak van plaatselijke geschiedenis en familiekunde. Zijn eerste echtgenote Cécile Spillebeen is in 1958 op slechts 27-jarige leeftijd overleden. Zijn tweede echtgenote Marie-Jeanne Lambrecht overleed in 2014.

Landbouwerszoon

Dr. Vuylsteke is op 17 december 1926 geboren in Rollegem-Kapelle waar hij opgroeide als landbouwerszoon. Vanaf het vijfde leerjaar trok hij naar het Sint-Jozefscollege in Izegem waar hij verder middelbaar volgde. Hij studeerde daarna geneeskunde aan de KU Leuven en vestigde zich als huisarts in Bavikhove.

Hij zou er nog vele jaren de enige huisdokter zijn. Naast zijn beroep vond hij ook de tijd om zich te engageren in het dorpsleven. Zo was hij onder meer bestuurslid van de Koninklijke Dorpsfanfare, lid van de Bavikhoofse kerkraad en van het schoolbestuur van de lagere school.

Familiekunde

Hij interesseerde zich ook sterk voor geschiedenis, heemkunde en cartografie. Tot 2006 was hij voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) afdeling Kortrijk. Zelf zocht hij naar de stamboom van zijn eigen en aangetrouwde familie.

Over het verleden van Bavikhove heeft hij heel wat gepubliceerd in Tijdingen, het tijdschrift van de heemkundige kring De Roede van Harelbeke. Hij was ook bekend voor zijn grote verzameling oude kaarten uit de hele regio, maar onder meer ook van prenten van planten. Over cartografie gaf hij ook geregeld lezingen. “Onze vader hield ook erg van kunst”, zegt dochter Mieke. “Hij hield van alles wat mooi is en heeft ons die liefde doorgegeven.”

Woon-zorgcentrum Aurélys

Dr. Vuylsteke werd niet door het leven gespaard. Hij verloor niet alleen zijn eerste echtgenote en jonge moeder van drie kinderen, maar de voorbije jaren ook een zoon en een dochter. Hij was vader van zeven kinderen: Stefaan (overleden in 2012), Mieke (met Dirk Hessels, Oostrozebeke), Katrien (overleden in 2003), Bea (met Emeric Flies, Berchem), Ann (met Ad Arts, Cuijk, Nederland), Trees (met Piet Lombaerts, Kortrijk) en Lieve (met Philip Roobrouck, Deerlijk). Hij had 12 kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Na het overlijden van zijn tweede echtgenote in 2014 kon hij met de nodige ondersteuning thuis blijven wonen tot eind juni vorig jaar. Hij verhuisde dan naar het woon-zorgcentrum Aurélys in Desselgem.

Corona

In december kon hij er nog zijn 95ste verjaardag vieren. Begin februari liep hij corona op en nadat hij een week in het ziekenhuis was opgenomen, is hij toch nog onverwacht overleden.

De uitvaardienst heeft plaats in de Sint-Amanduskerk in Bavikhove op woensdag 23 februari om 11 uur.