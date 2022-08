Dentergem legt sterrenweides aan op begraafplaatsen

De gemeente Dentergem heeft beslist om op elke begraafplaats van Groot-Dentergem een sterrenweide aan te leggen. “Zo willen we als gemeente ook de ouders van een kindje dat levenloos geboren wordt een plek geven waar ze terechtkunnen”, aldus burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht).

“Tot dusver hadden we zoiets niet op onze begraafplaatsen, maar het fenomeen van sterrenkindjes is wel iets wat de laatste jaren meer aandacht krijgt”, stelt Degroote. “Daarom konden wij als gemeente niet achterblijven en hebben we besloten om op alle vier onze begraafplaatsen een sterrenweide aan te leggen.”

Drie van de vier klaar

Op elke begraafplaats zal die weide er min of meer hetzelfde uitzien. De sterrenweides werden ontworpen door Geert Vandewalle van de dienst Begraafplaatsen. De uitvoering was in handen van Dirk Dewitte van Dewibo. “Er liggen keitjes en er is een stervormige constructie met daaronder een sokkel”, legt Degroote uit. “Op termijn is het de bedoeling dat plaatselijke kunstenaars er een monument op kunnen plaatsen.” Momenteel zijn de sterrenweides op drie van de vier begraafplaatsen al helemaal klaar.

De aanleg van de sterrenweide is volgens Degroote ook de perfecte gelegenheid om op de verschillende begraafplaatsen de vroegere kinderbegraafplaatsen op te waarderen. “Deze waren de afgelopen jaren immers wat verzakt en minder mooi geworden.” (TM)