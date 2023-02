Cerclefamilie neemt afscheid van Anne-Mie De Cloedt (76)

Anne-Mie De Cloedt is zondag 19 februari na een slepende ziekte op 76-jarige leeftijd overleden. Ze is vooral in Cerclekringen bekend als de echtgenote van vzw-lid en CVBA-vennoot John Jacobus.

Anne-Mie De Cloedt was moeder van drie zonen (Dries, Bart en Tom) en grootmoeder van zestien kleinkinderen. Ze werkte als verpleegkundige in AZ Sint-Jan. Decennia lang was ze in haar vrije tijd, samen met haar echtgenoot, vrijwilliger bij Cercle. Het begon in 1981 bij de voetbalschool, toen haar zonen er voetbalden. Halfweg de jaren 90 deed John Jacobus, samen met Filips Dhondt, het commerciële werk bij Cercle en werd hij medeverantwoordelijk voor de catering in het logegebouw, waaraan Anne-Mie volop aan meewerkte.

Annemie Vermeersch, de echtgenote van erevoorzitter Frans Schotte, was een goede vriendin. “Anne-Mie was iemand die positief door het leven ging. Haar familie kwam op de eerste plaats. Een hobby van haar was het verzorgen van de tuin en bloemschikken. Verder was ze ook graag bezig met onder andere het bakken van taarten”, weet Annemie Vermeersch.

Voor Cercle boden Anne-Mie en haar echtgenoot onderdak aan enkele spelers, zoals Tom Krommendijk, die later bij een verkeersongeval om het leven kwam, Frank Sinalo uit Malawi en Bola Bim Bolette uit Zaïre. De uitvaartdienst van Anne-Mie De Cloedt vindt plaats op zaterdag 25 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van Sint-Mauritius in Varsenare. (ACR)