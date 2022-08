Brugse gipsygitarist Martin Bérenger Van Acker overleden

De bekende Brugse gipsygitarist Martin Bérenger Van Acker is op vrijdag 5 augustus na een korte, maar hevige ziekte overleden in Knokke-Heist. De uitvaart vond plaats in intieme kring. Het nieuws sijpelde nu pas door.

Martin Van Acker zag het levenslicht op 5 mei 1960 in Brugge. Hij was een verre verwant van wijlen premier Achiel Van Acker en leerde van kleins af gitaar spelen. Als prille tiener raakte hij in de ban van zigeunerjazz, de stijl van Django Reinhardt, en toerde vele jaren door Europa met de Piotto’s. Zijn band met deze muzikale Manouchefamilie is zijn verdere leven hecht gebleven, ze beschouwden hem als één van hem.

In de Jazz School van Djorp verruimde hij zijn muzikale kennis en begon ook bebop, flamenco en bossa nova te spelen. Hij nam zijn tweede voornaam als artiestennaam en vormde vanaf de jaren 80 zijn eigen Martin Bérenger Trio en een kwintet, met wisselende bezettingen. Onder meer trompettist Storo Limberger en contrabassist Dajo Decauter maakten deel uit van die bands.

Zwerver

Martin Bérenger speelde vele jaren in de commune De Lima in Latem. Maar hij was ook een zwerver die lang door Australië toerde.

Hij runde een Brugse muziekwinkel en baatte twee horecazaken uit: de Hobbit in Brugge en de Chaplin in Heist. Hij programmeerde concerten voor Cultureel Centrum Scharpoort. De Jazz Rally in Hasselt bekroonde hem tot beste solo artiest in 1990. Hij organiseerde mee het festival La Passion del Gitano in 2000 in Brugge en speelde op Django Follies in Brussel in 2012.

Warme mens

Zijn Martin Bérenger Trio bleef actief, tot hij in juni plots het verdikt kreeg dat hij een tumor had. Martin had twee zonen: Youri (met Ann Verhaeghe) en Jarno (met Elsie Tuyaerts). Hij laat een levensgezellin, Sofie Hardeman, na. “We verliezen een heel warme en mooie mens”, zegt ze. De uitvaart vond in intieme kring plaats. Aan de nabestaanden biedt onze redactie haar oprechte deelneming aan.