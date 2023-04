Birger Jensen keepte zich de blauw-zwarte harten in

De Belgische voetbalwereld is in rouw na de dood van Birger Jensen. Een fenomenale doelman, en een flamboyante persoonlijkheid, die door iedereen graag gezien werd. Vijf titels en twee bekers won de Deen met Club Brugge. Jensen overleed na een slepende ziekte; hij is 72 geworden. Philippe Vande Walle, Georges Leekens en Henk Houwaart halen herinneringen op.

De Deense doelman was een absolute publiekslieveling. Met zijn kenmerkende blonde krullen en zijn nauwe band met de supporters werd hij onmiddellijk in de blauw-zwarte familie opgenomen. Naast zijn vele behaalde trofeeën speelde hij ook een hoofdrol in de verloren Europa Cupfinale van 1978 tegen Liverpool. Jensen stond 394 keer in het doel van Club Brugge en verzamelde 19 caps voor de Deense nationale ploeg.

De persoon die wellicht het dichtst bij Jensen stond, was Philippe Vande Walle (61). Hoewel de twee concurrenten waren van elkaar, was de vriendschap erg groot. Tijdens de vele afzonderingen en Europese verplaatsingen deelden ze steevast dezelfde kamer. De verslagenheid was dan ook groot, toen Philippe het nieuws te horen kreeg.

Een lange aperitief

“Al had ik het wel verwacht. Ik had erg nauw contact met zijn vrouw Birna en kinderen Thomas en Christa. Ik wist dat hij er niet goed aan toe was en stuurde dinsdag nog een bericht naar zijn dochter om te vragen hoe het met hem was. Toen kreeg ik de boodschap dat hij in de namiddag overleden was. Een echte schok!”

Vande Walle blikt echter met een glimlach terug op de vele jaren die ze samen spendeerden bij Brugge. “Je moet je inbeelden: ik was als kind al supporter van Club Brugge. Toen ik met mijn pa naar Brugge ging kijken, stond ik letterlijk en figuurlijk achter Jensen. Ik had posters van hem in mijn kamer. En op mijn achttiende werd ik dan getransfereerd naar Club. Van de ene op de andere dag zat ik recht voor hem in de kleedkamer. Dat was een droom die werkelijkheid werd: een profcontract bij de ploeg van mijn hart en samen met mijn idool in dezelfde kleedkamer.”

Birger Jensen poseert in een koets op de Markt van Brugge. (foto KW) © RONNY NEIRINCK KRANT VAN WEST-VLAANDEREN

Als jonge doelman stak Vande Walle veel op van de ervaren Jensen. “Hij was tien jaar ouder, er was sprake van een kleine generatiekloof. Gedurende meer dan tien jaar waren we concurrenten, maar vooral ook collega’s, en zelfs vrienden. We gingen de concurrentiestrijd keihard aan, maar naast het veld waren we kameraden. Ik zie ons nog samen onze aperitief drinken op maandag, voor we op supportersavond gingen. Dat was dan vaak een lange aperitief”, glimlacht Vande Walle. “We hebben veel meegemaakt, samen. In mijn stiel als doelman heb ik veel van hem geleerd. We zagen elkaar nadien nog vaak terug op de wedstrijden van Club, en na de match gingen we dan samen een pintje drinken.”

Voor op zijn tijd

Georges Leekens (73) was erbij toen Birger Jensen in 1974 in België neerstreek.

“Ik heb een kleine tien jaar samen met hem gevoetbald. Hij was een persoon die zowel op als naast het veld zijn stempel drukte. Als doelman was hij ver voor op zijn tijd. Destijds had je alleen maar lijnkeepers, terwijl Jensen een heel offensieve doelman was. Hij voetbalde mee en ging de bal halen op de zestien.”

Club Brugge heeft altijd al heel goede doelmannen gehad, maar volgens Leekens steekt Jensen erbovenuit. “Hij is het icoon van Club Brugge, qua doelmannen. Uiteraard heb je nu Simon Mignolet, maar dat is nu. Van heel het verleden was Jensen de beste doelman. Hij had ook een zeker showgehalte. Ik herinner me nog een wedstrijd tegen Cercle Brugge waarbij hij bij een 3-0 voorsprong de bal tegen zijn eigen deklat gooide en daarna opving.”

Geweldige jongen

Ook Henk Houwaart (77) kan heel wat herinneringen ophalen aan de doelman. Houwaart speelde niet enkel samen met Jensen, maar was later ook nog zijn trainer bij Blauw-Zwart.

“Jensen was een geweldige jongen, een echt icoon van Club Brugge. Wat hij gedaan heeft voor Club, is echt fantastisch. Ik mag hem gerust een vriend noemen, zo ben ik nog samen met hem zijn familie gaan bezoeken in Kopenhagen. We trokken heel goed met elkaar op.”

Houwaart haalt ook de loftrompet boven om de kwaliteiten van Jensen te omschrijven. “Hij was een van de beste doelmannen in Europa. Je kan hem makkelijk naast of boven namen als Preud’homme of Pfaff plaatsen. Maar ook naast het veld was Birger een topper. Een levensgenieter die graag zijn pintje dronk. Hij stond graag tussen de supporters, werkelijk een sympathieke gast. Ik heb alleen maar goede herinneringen aan hem.”

(JT)