Bertin Devos (64) van Containerdienst Devos in Poperinge plots overleden in eigen woning

In zijn woning is Bertin Devos (64) uit Poperinge plots overleden. Hij behoorde tot de oprichters van Containerdienst Devos die bekend stond voor een uitstekende service. Na veertig jaar werd het familiebedrijf eind vorig jaar overgenomen door Dekeyser. Helaas heeft Bertin niet lang kunnen genieten van zijn welverdiend pensioen.

‘Ineens is het gebeurd en wordt men door verdriet verscheurd. Hij had nog zoveel plannen in zijn leven, maar het is hem niet meer gegeven’, zo staat het bovenaan de rouwbrief. Op zijn veertiende begon Bertin als loonwerker, in dienst van zijn vader Albert. Devos Containerverhuur werd in 1973 opgericht door Albert Devos. Twee van zijn vier zonen, Bertin en Georges, namen de zaak over in 1977. Toen lag de focus uitsluitend op het ophalen van afval. In 1985 begon men met de containerdienst. Samen met zijn broer Georges stond Bertin aan het hoofd van de onderneming. Later maakte Georges’ echtgenote Josephine Viane ook deel uit van het familiebedrijf.

De firma is altijd gevestigd geweest op de Boescheepseweg. In een straal van 30 kilometer was men actief. Vader Albert overleed onverwacht aan een hartaderbreuk. In 2020 overleed ook zijn echtgenote onverwacht door een longtumor. De toekomst van het familiebedrijf zag er onmiddellijk anders uit.

Overname

De broers Bertin en Georges kregen voor de boekhouding hulp van Evelyne, de dochter van Georges en Josephine. Ze combineerde dat met haar job in het onderwijs. Ondertussen ging men op zoek naar een goede overnemer. En dat werd eind vorig jaar de firma Dekeyser. Na een loopbaan van maar liefst 45 jaar ging Bertin met pensioen. “Het was een mooie tijd en ik heb het graag gedaan, maar het is tijd om het wat rustiger aan te doen”, vertelde hij in december in Het Wekelijks Nieuws.

“Elke dag staat er een ronde op het programma en sta ik om 4 uur ‘s morgens op. Op dit moment hebben we 450 adressen. Sommige klanten zijn er al bij van het prille begin. Ik heb het altijd graag gedaan en werd ook graag gezien door onze klanten. Ik heb een mooie tijd gehad, maar het is tijd om wat te rusten.”

Bertin Devos was ongehuwd. Broer Georges en zijn echtgenote zijn beiden overleden. (EDB)