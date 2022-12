Firma Dekeyser neemt Devos Containerdienst in Poperinge over na pensioen Bertin: “Niet meer om 4 uur uit bed”

Bertin Devos van Devos Containerdienst in Poperinge geeft de sleutels van zijn vuilniswagen door aan firma Dekeyser. Sinds 1977 was Bertin mede-zaakvoerder van de firma die door zijn vader Albert werd opgericht in 1973. Firma Dekeyser neemt vanaf 1 januari het huidige klantenbestand over. “Het was een mooie tijd en ik heb het graag gedaan, maar het is tijd om het wat rustiger aan te doen”, zegt Bertin (64) die met welverdiend pensioen gaat.

Devos Containerdienst begon als Devos containerverhuur en werd in 1973 opgericht door Albert Devos. Twee van zijn vier zonen, Bertin en Georges, namen de zaak over in 1977. “Dat was na de fusie van de randgemeenten. Toen lag de focus uitsluitend op het ophalen van afval. In 1985 begonnen we met de Containerdienst”, vertelt Bertin Devos (64). Samen met zijn broer Georges stond hij aan het hoofd van de onderneming.

Later werd Georges zijn echtgenote Josephine Viane ook een deel van het familiebedrijf. “Het bedrijf is altijd gevestigd geweest op de Boescheepseweg. In een straal van 30 kilometer zijn we actief. Veel reclame of dergelijke hebben we nooit gemaakt. We hadden onze vaste en trouwe klanten. Via mond-tot-mondreclame hebben we altijd het geluk gehad om een gevuld klantenbestand te hebben”, zegt Bertin.

“Het was een familiaal bedrijf dat sterk focuste op service. Er werd een periode met twee medewerkers gewerkt toen zowel de vuilniszakken als de containers moesten opgehaald worden. Toen door aanbestedingen enkel weer containers moesten opgehaald worden, ging het bedrijf verder met de drie musketiers: Bertin, mijn vader Georges en mijn moeder Josephine”, vult Evelyne Devos (40) aan. “Mijn moeder was de eerste en bijna de enige vrouwelijke vuilnisophaler. Ze stond haar mannetje wel op de vuilniswagen.”

De familie Devos moest verschillende tegenslagen verwerken, maar het familiebedrijf bleef stand houden. “Mijn vader bleek een vleesetende bacterie in zijn voet te hebben en er moest geamputeerd worden tot net onder zijn knie. De dokters hadden hem verteld dat hij waarschijnlijk nooit meer met de vuilniswagen zou kunnen rijden. Vanaf zijn revalidatie duurde het drie maanden en hij zat alweer achter het stuur”, zegt Evelyne.

“In 2012 is mijn broer Georges overleden. ‘s Middags riep hij nog tot morgen, maar ‘s nachts is hij overleden. Josephine en ik hebben het bedrijf draaiende gehouden. Zij was de bureau. Ze regelde alles met de klanten, deed de boekhouding, maakte mijn planningen.. En ik voerde uit”, zegt Bertin.

“Papa overleed onverwacht aan een hartaderbreuk. In 2020 overleed ook mijn mama onverwacht aan een longtumor. Op woensdag stond ze nog op de vuilniswagen en donderdag is ze overleden”, vertelt Evelyne. “De toekomst van het bedrijf zag er onmiddellijk anders uit. De ambitie om het familiebedrijf over te nemen heb ik nooit gehad en dat wisten Bertin en mama ook, maar Bertin en ik hebben elkaar wel gevonden om het bedrijf draaiende te houden. Ik heb Bertin onmiddellijk gezegd dat ik mijn steentje zou bijdragen om een goede overnemer te vinden en dat ik hem zou helpen met de boekhouding in de mate van het mogelijke. Mijn functie in het onderwijs heb ik dan ook gecombineerd met de firma tot we een overnemer vonden.”

“Ik heb het altijd graag gedaan en werd ook graag gezien door onze klanten. Er stond al eens een drankje of chocolaatje als geschenkje bij de container” – Bertin Devos

Bertin zal nu genieten van zijn welverdiende pensioen. “Op mijn 14de ben ik beginnen werken voor mijn vader Albert. Dat was eerst als loonwerker en het plaatsen van hoppevelden in onze streek. Toen werd Devos Containerdienst opgericht en dat heb ik altijd gedaan. Na het overlijden van Josephine hebben we iemand in dienst genomen om alles haalbaar te houden. Elke dag staat er een ronde op het programma en sta ik om 4 uur ‘s morgens op. Zo proberen we bijvoorbeeld het centrum voor 8 uur ‘s morgens afgerond te hebben. Op dit moment hebben we 450 adressen in een straal van 30 kilometer. Sommige klanten zijn er al bij van het prille begin”, zegt Bertin. “Ik heb het altijd graag gedaan en werd ook graag gezien door onze klanten. Er stond al eens een drankje of chocolaatje als geschenkje bij de container. Ik heb een mooie tijd gehad, maar het is tijd om wat te rusten. Dingen op het gemak doen en niet meer van moeten.”

Vanaf 1 januari zal de firma Dekeyser het klantenbestand overnemen. “We wilde een overnemer vinden die dezelfde waardes heeft als Devos Containerdienst. We hebben trouwe klanten die onze service waarderen. Ik ken alle klanten en ze zijn hier geen nummer. Wanneer ze ons bellen, herken ik hun stem of weet ik waar ze wonen aan de hand van hun naam. Voor onze klanten wilde ik iemand die hen hetzelfde zal behandelen”, zegt Bertin.

Karel Dekeyser en Bertin Devos. © LBR

De firma Dekeyser is ook een familiebedrijf waar de vierde generatie actief meewerkt. “Onze firma haalt zowel huishoudelijk -als bedrijfsafval op. Daarnaast is er een cleaning afdeling met vestigingen in Poelkapelle, Brugge, Menen en Roeselare. Dit betreft het ruimen van septische/vet/regenputten, ontstoppen van rioleringen/ camera-inspectie en reinigen van straatkolken”, vertelt medevennoot Karel Dekeyser (40). “We zijn geen onbekende in de streek. Het papier en karton halen we nu al op in Poperinge, en we staan ook in voor het onderhouden van de straatputten. Ook in Ieper zijn we aan de slag via IVVO.”

“Voor de klanten verandert er niets. De containers blijven hetzelfde en ook vrachtwagen blijft onveranderd, enkel de chauffeur verandert. De vaste nummers zullen vervallen, maar het gsm-nummer blijft wel behouden. Het enige waarmee de klanten moeten rekening houden zijn de facturatiegegevens, die veranderen uiteraard wel”, lacht Evelyne.

“Devos Containerdienst blijft dus nog in het straatbeeld zichtbaar. Al zal het wel vreemd zijn om Bertin niet meer achter het stuur te zien. Als vierjarige ging ik mee in de vrachtwagen op ronde, dus het is wel emotioneel om dit af te sluiten. We hopen dat mijn vader en moeder de beslissing begrijpen en hopelijk vinden ze dat we een goede overnemer hebben gevonden.”