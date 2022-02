Bekende sterrenchef Arnold Hanbuckers overleden

Op 78 jarige leeftijd is de gekende sterrenchef Arnold Hanbuckers overleden.

Hij werd geboren in het Nederlandse Deventer waar het tijdens de oorlogsjaren veiliger was om te bevallen. Het gezin woonde in Limburg waar de ouders van Arnold het hotel Meiland runden.

Zijn grootouders hadden eerder een afspanning gerund waar de man smid was en de vrouw aan het fornuis stond. Later is Arnold met zijn ouders naar West-Vlaanderen gekomen om het hotel Du Nord te runnen in Kortrijk. Hij kreeg de microbe voor horeca al vroeg te pakken.

Enige zaak zonder kaart met ster

Hij werkte bij tal van Franse chefs om ervaring op te doen maar ook in de Sultan in Ieper en later in Ter Heide in Sint-Michiels. Daarna is hij met de Auberge de Herborist gestart die zijn zoon Alexander nog steeds verder zet. Hij is vol lof over zijn vader die steeds hard gewerkt heeft en gestreden heeft voor zijn Michelin sterren.

Hij was de enige zaak in de Benelux zonder kaart die door Michelin beloond werd. “We hebben precies zestien jaar lang samen de zaak gerund dit van 1992 tot 2008. Mijn pa is toen met de A’qi gestart. Hij heeft vier jaar die zaak gehad. Ik weet in elk geval dat heel wat chefs veel geleerd hebben van hem.”

“Onder meer Karen Keygnaert die ook nog steeds actief is in de horeca met haar Cantine Copine. Als vijfde generatie van de familie Hanbuckers sta ik nu ook in de horeca. De zaak bestaat 30 jaar en is op 14 februari 1992 gestart” vertelt de zoon.

De uitvaart is gepland nu dinsdag in familiale kring.

