Bekende Bellegemnaar Camiel Vertriest net voor 84ste verjaardag overleden

De bekende geboren en getogen Bellegemnaar Camiel Vertriest is op 22 oktober twee dagen voor zijn 84ste verjaardag overleden in het AZ Groeninge in Kortrijk. Hij was de echtgenoot van Christine Dhaene en woonde in de Kwabrugstraat. Daarnaast engageerde hij zich in Bellegem sterk in het socioculturele leven. Mensen samenbrengen, noemde hij zijn hobby.

Camiel Vertriest studeerde elektriciteit en was eerst leraar elektriciteit aan het college Saint-Henri in Moeskroen. Daarnaast deed hij als bijverdienste verzekeringen in opvolging van zijn schoonvader Adolf Dhaene. Toen hij als leraar met pensioen ging, legde hij zich volledig toe op het bank- en verzekeringskantoor dat intussen gerund wordt door zijn zoon Koen.

Chiro

In zijn jeugdjaren was Camiel Vertriest in de jaren vijftig-zestig al actief als leider bij Chiro Don Bosco. Vervolgens stond hij aan de wieg van de oprichting van de Chiroafdeling ’t Stratje in Bellegem waarvan hij ook de boekhouding verzorgde. Later was hij met zijn vrouw bij de Chiro ook kookouder. Hij was destijds actief bij de jeugdraad. Hij zou zich de rest van zijn leven inzetten voor Bellegem. Er is bijna geen vereniging of organisatie te noemen waar hij niet bij betrokken geweest is.

Gezinsbond

Meer dan 35 jaar zette hij zich in voor de Gezinsbond, als bestuurslid, secretaris, penningmeester en gedurende 22 jaar als voorzitter. Ook bij het gewestbestuur van de Gezinsbond is hij actief geweest en bij de grootouderwerking. Verder is hij voorzitter geweest van het Sint-Lutgardiskoor en van de vriendenkring van de lagere school. Van het Davidsfonds is hij bestuurslid geweest en ook lid van de culturele werkgroep, van het kermiscomité en van het beheerscomité van het ontmoetingscentrum De Wervel.

Hij was vader van drie kinderen die ook allen in Bellegem wonen: Kathleen (met wijlen Frank Delorge), Chris (met Sabine Rosseel) en Koen (met Greta Denutte). Hij had acht kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.