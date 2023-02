Begrafenis cafébaas Stefaan Willaert op zaterdag 4 maart in Roeselare

Zaterdag 4 maart wordt er afscheid genomen van Stefaan Willaert (50), de bekende cafébaas die afgelopen zaterdag stierf na een ongelukkige val van de trap.

De uitvaart zal plaatsvinden in aula De Stroom van uitvaartzorg Werbrouck langs de Bruanestraat in Roeselare.

Bekend figuur

Stefaan was geen onbekende in zijn stad. Zo was hij er de afgelopen jaren het gezicht van verschillende horecazaken: Café Amadeus, Het Bourgondisch Kruis, Carpe Diem (vroeger Het Rijk der Zinnen) en het meest recent café De Vierweg, op het kruispunt van de Ardooisesteenweg en de Populierstraat. Ook in Antwerpen was hij een erg bekende horecaman.