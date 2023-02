Cafébaas Stefaan Willaert zaterdag overleden, vermoedelijk na een ongelukkige val

Stefaan Willaert (50), bekend van het Roeselaarse horecaleven, is overleden. Zijn lichaam werd zaterdag levenloos aangetroffen onderaan de trap in zijn woning. Het parket heeft een wetsarts aangesteld om de oorzaak en omstandigheden van zijn overlijden te onderzoeken. De uitbater van Café De Vierweg overleed een dag na zijn 50ste verjaardag.

“Op het eerste zicht zou het niet gaan om iets verontrustend, maar we zijn wel een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden om de precieze doodsoorzaak te achterhalen”, klonk het zondagochtend bij het parket. ‘s Avonds liet de woordvoerder weten dat het vermoedelijk om een val ging en dat er geen derden bij betrokken waren.

Horeca in zijn bloed

Stefaan was geen onbekende in zijn stad. Zo was hij er de afgelopen jaren het gezicht van verschillende horecazaken: Café Amadeus, Het Bourgondisch Kruis, Carpe Diem (vroeger Het Rijk der Zinnen) en het meest recent Cafe De Vierweg, op het kruispunt van de Ardooisesteenweg en de Populierstraat.

In zijn jongere jaren woonde Stefaan in Antwerpen, waar hij na zijn studies was blijven plakken. Hij baatte er twaalf jaar het West-Vlaamse studentencafé Tempus uit. Daarna keerde hij terug naar Roeselare, om in 2017 opnieuw te vertrekken. Dit keer was Tenerife zijn eindbestemming, maar ook dat verhaal was van korte duur. In oktober 2019 besloot hij om samen met zijn Wevelgemse vriendin Martine opnieuw aan horeca-avontuur op te starten. “Cafébaas zijn, dat zat in zijn bloed. Hij heeft nooit iets anders gedaan”, aldus gemeenteraadslid en bestuurder van N-VA Roeselare Brecht Vermeulen. Stefaans vriendin Martine verbleef volgens Brecht al een tijdje op een psychiatrische afdeling in Ieper.

Stefaan stond ook bekend als een fervent supporter van de voetbalploeg ksv Roeselare, een kring waar hij vele vrienden leerde kennen.

Intussen liet het parket weten dat er geen derden werden weerhouden. Vermoedelijk ging het dus om een ongelukkige val.