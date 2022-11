Auteur Jan Beirens koestert herinneringen aan overleden columnist Hugo Camps: “Een van de beste pennen van het land”

Op 29 oktober overleed de bekende journalist en columnist Hugo Camps (79). Ook in Knokke, waar hij al jarenlang woonde, zal hij gemist worden. “We zagen elkaar regelmatig in Put 19. Een heel sympathieke man en een van de beste pennen van het land”, zegt auteur en oud-rechter Jan Beirens.

Het overlijden van Hugo Camps vorige week was begrijpelijk voorpaginanieuws en kwam ook in alle radio- en tv-journaals ruimschoots aan bod. Camps was doorheen de jaren met zijn scherpe pen en soms bijtende maatschappijkritiek dan ook een landelijke bekendheid geworden.

Maar ook zijn eigen Knokke-Heist, waar Camps al vele jaren woonde, samen met zijn echtgenote, zal hij gemist worden. Onder meer door Jan Beirens. Deze auteur van diverse boeken over Knokke en voormalig raadsheer bij het Hof van Beroep mocht zich een vriend van Camps noemen.

Hugo Camps. © Belga

“Net als ik kwam Hugo Camps geregeld iets eten of drinken bij Put 19 in het Zoute. En zo zijn we aan de praat geraakt”, vertelt Jan Beirens. “Ik herinner me hem als een heel innemend man. Hij wist ook wel wie ik ben en wat ik was tegengekomen. (Beirens zat een tijdlang in de gevangenis op verdenking van corruptie, maar werd over de hele lijn vrijgesproken, red.).”

Scherpe pen

“Als journalist en columnist was hij volgens mij een van de scherpste pennen van België. Zoals die man kon schrijven, zijn er niet veel, om niet te zeggen geen andere. Ik ben ook regelmatig eens bij hem thuis uitgenodigd geweest en dat was altijd erg aangenaam. Ik herinner me heel boeiende gesprekken met hem. En hij heeft de inleiding en het interview verzorgd bij de presentatie van mijn boek Knokke Rendez-vous. Dat deed hij overigens uitstekend, want ook in het gesproken woord was hij een meester. Ik hem overigens ook eens, toevallig eigenlijk, ontmoet op een huwelijksfeest in het zuiden van Frankrijk. Ook dat was weer een heel mooie gelegenheid. Ik kan dus alleen maar vol lof spreken over deze man.”