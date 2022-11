André Vercruysse overleden op 101-jarige leeftijd: “Papa hield van het leven en was vol levenslust”

André Vercruysse uit Kortrijk is overleden op 101-jarige leeftijd. André werd geboren op 31 augustus 1921 in Luingne als de helft van een Siamese tweeling.

Het broertje van André stierf en ook het leven van André hing even aan een zijden draadje. “Mijn broer heeft maar een paar uren geleefd. Hij was aan mij verbonden”, vertelde André daarover in 2019 aan onze krant. “Ik was geboren in Luingne, waar mijn ouders een boerderij hadden en het was de bedoeling dat ik door mijn grootouders in Vichte zou opgekweekt worden. Toen ik een maand of drie was, hebben de twee zussen van mijn vader me naar Oudenaarde gebracht waar een professor uit Leuven een deel van mijn broer van me weghaalde. ‘s Avonds mochten mijn tantes me weer meenemen naar huis. Helemaal omzwachteld. Met een briefje mee voor de huisdokter waarin stond: ‘Binnen drie maanden mag hij terugkeren om de rest eraf te halen’.” De professor dacht niet dat André de operatie zou overleven.

IQ van 142

Op achtjarige leeftijd nam André voor het eerst plaats op de schoolbanken in het College Saint-Joseph in Moeskroen. Hij volgde lager en middelbaar onderwijs in het Frans. Een test wees uit dat André over een IQ van 142 beschikte. Verschillende leerjaren mocht hij overslaan en op zijn zeventiende was hij klaar voor universitaire studies. Hij begon zijn studies scheikunde in Gent in 1938 en zat tijdens de oorlogsjaren ook in Gent. “Ik heb Adolf Hitler nog persoonlijk zien speechen op de Beestenmarkt. De nazi’s gaven daar een meeting. En wij gingen met enkele studenten kijken hoe ze daar met hun armen stonden te zwaaien. Ja, ik heb de hele oorlog gestudeerd”, vertelde André daarover in onze krant.

“Op een gegeven moment moest ik me wel aanmelden bij het Arbeitsamt. Daar werd je gekeurd om naar Duitsland te gaan werken. Toen de bevoegde officier vernam dat ik scheikunde studeerde, een zeldzaamheid in die tijd, bezorgde hij me meteen de nodige papieren zodat ik mijn studies kon afmaken. ‘Maar als je afgestudeerd bent, dan ga je naar Bayer, in Leverkusen.’ Gelukkig sloegen de Duitsers net op de vlucht toen ik mijn diploma in mijn bezit had. Het is niet dat de wreedheid van de oorlog me is ontgaan.”

In avondstudie leerde hij nog bij in de textielscheikunde. Als ingenieur ontwikkelde hij stoffen en vezels voor zowat alle grote textielfabrikanten uit die tijd. Hij was soms aan de slag in Kortrijk, in Moeskroen, Tourcoing of Gent, maar ook in Manchester of het Zuid-Amerikaanse Caracas, waar hij nieuwe fabrieken uit de grond stampte. Hij werkte zijn volledige loopbaan in de textielsector en was directeur van textielveredelingsbedrijf FITA. André werkte tot zijn 78ste.

Schilderen en tekenen

André was weduwnaar van Mariette Vanmarcke. Hij is papa van Nadine, Sabine, Carlos, Luc en Francis. Hij is opa van 12 kleinkinderen en overgrootvader van 21 achterkleinkinderen. Na het overlijden van zijn echtgenote Mariette in 2011, woonde André op de Dam in Kortrijk en verhuisde later naar een assistentiewoning in de Groote Broel van Zorghotel H. Hart.

André hield vooral van schilderen en tekenen – vooral landschappen – en schilderde of tekende de voorbije 50 jaar elke dag. Ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag stelde hij enkele van zijn werken tentoon in De Groote Broel. André overleed op 20 november op 101-jarige leeftijd. “Papa was een vriendelijk en geliefd man. Hij hield van het leven en leefde en werkte zeer graag: hij was altijd zeer blij en vol levenslust”, getuigt zoon Carlos. “We hoorden hem nooit klagen. Papa wilde van niemand profiteren. Hij wilde niemand ten laste zijn en alles zelf oplossen.” (Peter Van Herzeele/Begrafenissen D’haene/Sereni)