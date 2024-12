Alice Dewancker (104), oudste inwoner van Poperinge, overleden

In het bijzijn van haar familie overleed op maandag 2 december Alice Dehouck-Dewancker (104) in het woonzorgcentrum OLV Gasthuis, waar zij sinds 16 jaar verbleef. Zij was de oudste inwoner van Poperinge.

Alice Dewancker werd geboren in Poperinge op 10 augustus 1920, als dochter van Jerome Dewancker en Zoë Cleenewerck. “Ik had nog een broer Gaby, die directeur was van de Rijksmiddelbare School in Poperinge, en enkele legislaturen schepen van Financiën was voor de PVV. Zelf kreeg ik de kans niet verder te studeren, ik moest helpen op het tuinbouwbedrijf van mijn ouders in de St.-Sixtusstraat. Wekelijks stonden we met onze groenten en fruit op de markt”, vertelde Alice op haar 104de verjaardag in augustus jongstleden.

Op 4 januari 1945 trouwde ze met veehandelaar Albert Dehouck uit Krombeke. Ze vestigden zich langs de Provenseweg, op de wijk ’t Hooghe. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren. Sommigen wonen nog in de buurt, anderen zijn uitgeweken naar Nederland en Engeland. De zes kinderen zijn: Colette (78), Manu (+2001), Bernard (74), Sabine (70), Brigitte (68) en Damien (67). Er zijn tien kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen. Haar echtgenoot Albert overleed in 1982.

Member of the British Empire

Dochter Brigitte Squire-Dehouck werd twee jaar geleden opgenomen als Member of the British Empire (MBE), omwille van haar grote inzet bij de bestrijding van jeugddelinquentie in Groot-Brittannië. Zij werd ontvangen in Buckingham Palace, en kreeg er de door Queen Elisabeth ondertekende akte. “Het was mama die er op aandrong opdat ik die hoge titel zou behalen”, zegt Brigitte.

Zoon Bernard, die architect is: “Ons moeder was nog zeer goed bij de pinken voor haar leeftijd. Ze genoot nog van elk gesprek.”

De begrafenisplechtigheid heeft plaats op dinsdag 10 december om 11 uur in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof Ter Ruste. Bijeenkomst aan de kerk en gelegenheid tot groeten vanaf 10.30 uur. Men kan Alice een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143.