Ouders en kleuters genieten samen van een voorleesmoment

SJSP campus Zuidlaan verwende vrijdagmorgen ouders én kleuters met een gezellig voorleesmomentje in de klas. De activiteit kaderde in het project Boekstart, dat ouders samen met hun kleuter wil laten genieten van boeken én hen tegelijk ook op weg wil zetten naar de bib. “Boekstart is een samenwerking tussen Iedereen Leest, de Blankenbergse bib en onze school, vanuit de overtuiging dat lezen een belangrijke basis is voor de ontwikkeling van elk kind”, zegt directeur Ilya Aerts. De ouders kregen eerst een lekker ontbijt aangeboden en konden daarna in kleine groepjes, samen met hun kleuter, genieten van een verhaal dat voorgelezen werd door bibliotheekvrijwilligers. Elke kleuter kreeg ook een boekenpakket met twee prentenboeken, aangeboden door Iedereen Leest. “Later volgt ook nog zo’n uitdeelmoment in d’Oefenschool. Aan de ouders geven we nuttige voorleestips mee”, zegt bibliotheekmedewerkster Inge De Sutter. Kinderen aan wie wordt voorgelezen, hebben volgens haar een voorsprong. “Want zien lezen, doet lezen. Kinderen kunnen daar niet vroeg genoeg toe aangezet worden”, klinkt het.