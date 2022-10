Ouderlijke woning van minister Van Quickenborne maakt plaats voor studentenkoten

Het verlenen van bouwvergunningen voor studentenkoten in Kortrijk werd enkele jaren geleden stopgezet als respons op een mogelijke oververzadiging, maar sindsdien is het aantal Kortrijkse studenten flink gestegen, met een tekort aan studentenkamers als gevolg. Naar schatting is er de komende jaren nood aan 1.600 extra kamers. De stad vergunt daarom de bouw van 1.260 studentenkoten, onder meer op de plaats waar de ouderlijke woning van minister Van Quickenborne staat, in de Hendrik Consciencestraat 1.

De firma Verbeco wil in de Hendrik Consciencestraat een studentenhuis bouwen met zestig kamers. Momenteel zitten er nog 300-tal studentenkamers in de pipeline. Om de realisatieperiode te overbruggen, springt de stad in de bres met de campagne ‘Student zoekt kotmadam’.

Neem student in huis

“Met deze campagne willen we wijzen op de bestaande mogelijkheid om als inwoner een student in huis te nemen. Hiermee willen we de internationals die het op vandaag moeilijker hebben om een kamer te vinden toch een kwalitatieve studentenhuisvesting in onze stad geven”, zegt Wout Maddens, schepen van Wonen.

Aantal studenten stijgt snel

Kortrijk telt op dit moment 2.586 vergunde studentenkamers, verspreid over 220 studentenhuizen en 113 kotbazen. De stad kent, ook door het steeds internationaler wordende opleidingsaanbod, een sterke groei als studentenstad. Zo steeg het aantal studenten de afgelopen zes jaar met 48 procent tot 15.500 studenten. Daardoor is er zoals in vele steden een tekort aan studentenkamers. Vooral voor internationale studenten, die vaak voor een kortere periode huren.