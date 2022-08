Oudenburg verbroedert met vrienden in Le Marais Vernier

In het voorbije weekend trokken 60 inwoners met een autocar – enkele sportievelingen zelfs met de fiets – naar Le Marais Vernier in Frankrijk voor de verbroedering.

Ze werden er hartelijk ontvangen in gastgezinnen. Het was drie jaar geleden dat de vrienden van Le Marais Vernier naar Oudenburg kwamen. De verbroedering met het Franse dorp, waarvan Rita Meyns de leiding op zich neemt, heeft een hele geschiedenis, die teruggaat tot 1961. Daar was Robert Gernaey, de schoonbroer van wijlen Milo Forrest, toen pastoor. Milo trok met enkele Oudenburgenaars naar Frankrijk om er te helpen met de renovatie van de kerk. En sedertdien wordt de traditie om te verbroederen in stand gehouden.

Het stadsbestuur werd deze keer vertegenwoordigd door de schepenen Romina Vanhooren en Stijn Jonckheere. Ze namen zoals de traditie het wil een geschenk mee naar Le Marais Vernier.