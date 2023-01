Oudenburg organiseert tweede Feest van het Kind

Op zondag 5 februari vindt voor de tweede keer het Feest van het Kind plaats in Oudenburg.

Het evenement voor kinderen, ouders en grootouders vindt van 13.30 uur tot 17.30 uur plaats in sporthal Ter Beke. “Naast heel wat speelgelegenheden zorgt BlitZ om 16.30 uur voor een kindershow met muziek”, vertelt schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren.

Voor dit feest werkt het Huis van het Kind samen met partners als de scholen, de kinderopvanginitiatieven, de Gezinsbond, de Fietsbieb en de jeugdverenigingen. Zij staan in voor het fietsparcours, kindergrime, gekke kapsels en er is uiteraard ook een springkasteel voorzien. “We hopen veel Oudenburgse kinderen met hun ouders en grootouders te mogen begroeten op dit mooie feest”, nodigt Romina Vanhooren uit. De toegang is gratis. Alleen drankjes en versnaperingen zijn betalend.