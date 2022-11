Oud-Oostvleternaar Benny Cottele terug in geboortedorp: “Op wereldreis met foto’s”

Oud-Oostvleternaar Benny Cottele zakt op vrijdag af naar OC De Sceure voor een natuuravond. In 1996 trok hij uit Oostvleteren naar Gent, maar voor de natuuravond zakt hij met plezier af naar zijn geboortedorp. Hij deelt er zijn passie voor de natuur en neemt de toeschouwers mee op wereldreis

Zijn lager onderwijs liep Benny Cottele in Oostvleteren en zijn middelbare opleiding volgde hij in het Sint-Stanislascollege in Poperinge. “Daarna volgde ik een bachelor in de kinesitherapie in het HTI in Brugge en nog het brugprogramma master in de motorische revalidatie en kinesitherapie + aggregaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie aan de Ugent. Na mijn studies heb ik een jaar in Duitsland gewerkt in een revalidatiecentrum als kinesitherapeut”, zegt Benny Cottele (50). Tot half juli 1996 woonde hij Oostvleteren. “Na Duitsland keerde ik terug naar België waar ik onder andere praktijkassistent was aan de opleiding master in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen aan zowel de Arteveldehogeschool als aan de UGent, was ik coördinator in de rugschool in het AZ Alma in Eeklo, en werk ik de laatste 9 jaar als kinesitherapeut voor de woonzorgcentra van stad Gent.” Benny is 25 jaar getrouwd met Nel Van Maele. Samen heeft het koppel twee kinderen: Perniele (24 jaar) en Jotte (22 jaar). “Sinds de oprichting van het natuurreisbureau Starlingreizen, ben ik ook freelance begeleider voor een aantal reizen.”

Passie

Benny bouwde een rijkelijk gevuld leven op buiten zijn geboortedorp Oostvleteren. “Ik hou enkel maar goede herinneringen over aan mijn jeugd in Oostvleteren. Prachtige ouders die me alle kansen gaven, een zorgeloze jeugd samen met heel wat vrienden, waarmee ik onder andere voetbalde bij FC Woesten en zaalvoetbal in de Sceure (competitie Molencup). Samen met beste vriend Ivan Lobelle nam ik bijna dagelijks de fiets om naar de Broeken te rijden om te kijken wat er te zien was van dieren, de Chiro Pimpernel en later de KLJ.” Zijn vertrek uit Vleteren kwam door zijn studies en de liefde. “Nel was afgestudeerd in Gent en ik was er toen nog bezig met mijn brugprogramma aan de Ugent. Nel had toen werk in Gent, en zo ben ik – met een jaartje Duitsland – ook in Gent blijven hangen, waar ik dan al heel snel lid werd van de plaatselijke natuurvereniging – het ABO (actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen) – wat nu is opgegaan in Natuurpunt Gent.”

Zijn passie voor natuur bracht Benny al op heel wat prachtige locaties. “Je kan overal prachtige dingen ontdekken. Als ik er dan toch een favoriet moet uithalen – maar is eigenlijk niet mogelijk – dan is het wel Saint-Andrews Bay in South Georgia, op weg naar Antarctica. Toen werd ik via een zodiac er naartoe gebracht. Na een klim bovenop de besneeuwde heuvel kreeg ik zicht op de vlakte hierachter met tienduizenden Koningspinguïns en Zuidelijke Zeeolifanten. Ik kreeg spontaan de tranen in de ogen. Enerzijds van ontroering omwille van de grootsheid en pracht, anderzijds ook door het besef dat door de klimaatopwarming dit paradijs aan een razend tempo verloren gaat.”

Natuuravond

Op vrijdag 2 december keert Benny terug naar Vleteren voor een natuuravond. “Al van kinds af was ik gefascineerd door alles wat groeit en bloeit. Een interesse die ik meekreeg van mijn grootvader aan mijn mama’s kant … Jean Coutteau die mij vooral leerde om heel veel respect te hebben voor onze broze mooie natuur. Het fotograferen kwam pas later, zo’n kleine 20 jaar geleden. Hier vertel ik meer over tijdens de presentatie. Als je grote voorbeeld als kind je zoveel leert over de natuur, en zo geboeid kan vertellen hierover, dan ben je automatisch geïnteresseerd”, vertelt Benny.

“Tijdens een presentatie in het Brugse kreeg ik de vraag van José Marchand – die toevallig (of net niet?) in de zaal zat – of ik het niet zag zitten om ook eens een avond te verzorgen in mijn geboortedorp. Vereerd door de vraag zei ik uiteraard ja. Het is vooral een avond met – hopelijk – mooie beelden die ik in de loop van de laatste 20 jaar heb gemaakt”, vertelt Benny. “Eerst een korte inleiding over mezelf, en hoe ik zo gefascineerd ben geworden door de natuur. Daarna een kleine woordje over de fotografie zelf om dan te starten met onze wereldreis waar ik zowel foto’s toon van landschappen, vogels, zoogdieren, insecten, reptielen en amfibieën, planten, paddestoelen…. We starten uiteraard in Vleteren en omstreken, daarna gaan we richting Gent om hierna de rest van België te bekijken. En dan volgen Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Azië, Noord-Amerika, Centraal-Amerika en eindigen doen we na een tweetal uur in Zuid-Amerika. Intussen probeer ik er ook nog wat info te geven over de soort of de manier waarop er gefotografeerd werd.”