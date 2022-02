Oud-KW-medewerker Roger Marlier (77) overleden

Voetballiefhebber, koersfanaat, trombonist, bezieler van tal van verenigingen maar bovenal een gewaardeerde medewerker van onze krant: Roger Marlier is niet meer. Hij overleed op 77-jarige leeftijd na een slepende ziekte. Hij was getrouwd met Cecile De Waele en had een dochter Muriël.

Roger Marlier werd geboren op 12 december 1944. Hij was de oudste van vijf broers. Roger liep school in het VTI in Waregem waar hij de opleiding metaal volgde. Hij werkte kort voor staaldraadfabrikant Bekaert. “Maar dit lag hem niet”, zegt zijn weduwe Cecile.

Roger ging aan de slag bij de liberale mutualiteit in Gent waar hij 44 jaar zou werken. Roger kwam in 1976 ook op voor de liberale partij PVV in het pas met Nokere gefusioneerde Kruishoutem. Hij bleef 18 jaar lang actief in de Kruishoutemse politiek.

Regionieuws

Zijn journalistieke carrière bleef altijd zijn bijberoep. Roger begon in zijn jonge jaren te schrijven voor lokale krantjes en magazines van in en rond Kruishoutem zoals Volksvrijheid en de voorloper van wat later ‘t Fonteintje zou worden. Hij schreef 30 jaar voor Het Laatste Nieuws en begon later ook bij Het Nieuwsblad (toen nog Het Volk, red.) en De Krant van West-Vlaanderen.

Ook voor radio Tequila leverde hij geregeld bijdragen. Hij volgde het regionieuws van de Vlaamse Ardennen en was vooral gepassioneerd door sport.

Nokere Koerse

Roger Marlier was kind aan huis bij de Essevee-vrouwen en belde al geregeld met Francky Dury toen die nog bij Ronse trainde. “Door zijn goeie relatie met Francky was Roger een van de weinigen die ooit zijn vrouw mocht interviewen”, weet Cecile.

Rogers passie voor sport strekte zich ook uit naar zijn privéleven. Roger was medeoprichter van Nokere Koerse. Hij was 57 jaar lang lid van het bestuur en was nog steeds erepenningmeester. Hij en enkele vrienden legden destijds wat geld samen uit eigen zak. Dit groeide uit tot een van Vlaanderens mooiste koersen.

Roger was ook schatbewaarder van de stuurgroep achter de parochiale zaal Nocra in Nokere, bestuurslid van het voetbal van Nokere en was 50 jaar lang secretaris bij de fanfare Sint-Cecilia waar hij trombone speelde.

“Voetbal, koers en schrijven”

Roger werd ook vaak gevraagd als podiuminterviewer op sportavonden waar hij de vedetten mocht interviewen voor publiek. Daar was hij soms zelf evenveel aan het woord als de geïnterviewde. “Hij hoorde zichzelf graag spreken”, zegt zijn Cecile met een glimlach.

“Voetbal, koers en schrijven waren zijn passies. Hij kwam rond halfzes thuis van zijn werk en dan begon hij te schrijven, vaak tot diep in de nacht.”

Roger overleed thuis op 31 januari. De begrafenis vindt plaats in intieme kring. (JF)