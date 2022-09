Opvallend: Strandhengelaars vangen plots haai van 82 centimeter

De Noordzeevissers-Heist-aan-Zee hebben een wel heel opvallende vangst gedaan: tijdens een strandhengelwedstrijd haalden ze een gladde gevlekte haai boven van 82 centimeter. Uitzonderlijk, want de soort komt in principe amper tot aan de waterlijn.

De strandhengelaars kroonden zich eerder dit jaar nog tot Belgisch kampioen en zijn dus het wel wat gewoon. Maar de vangst die ze nu deden? Neen, dat was zelfs voor hen een primeur. “Het is echt wel zeer uitzonderlijk”, zegt voorzitter Bram Naeyaert. De gladde gevlekte haai – in dit geval een exemplaar van 82 centimeter – leeft normaal dan ook veel dieper in de Noordzee. “Na het meten, hebben we het dier voor de duidelijkheid meteen terug in zee gelaten.” (MM)