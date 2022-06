Opmerkelijke autodiefstal in Kortrijk opgehelderd dankzij intensief speurwerk

In de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 mei 2022, omstreeks 00.40 uur, werd een gloednieuwe Land Rover Defender gestolen tijdens de levering aan een garage in de Spinnerijkaai in Kortrijk.

De politie was toen snel ter plaatse en startte meteen een zoekactie. Deze leverde niet meteen iets op. Niettemin beten de speurders zich verder vast in het onderzoek naar de dader(s).

Doorgedreven analyse leidde recent naar een verdachte man uit Desselgem. Hij had de gestolen wagen goed verstopt in een loods in Heestert. De gestolen Land Rover Defender was gecamoufleerd met auto-onderdelen maar werd na een grondige huiszoeking toch teruggevonden.

Verdachte verder aangehouden

Het onderzoek werd gevoerd door de sectie diefstallen van de lokale recherche PZ VLAS in samenwerking met het parket en de onderzoeksrechter.

De Land Rover Defender na het wegnemen van de onderdelen. © GF

De meerderjarige verdachte werd ondertussen opgepakt en voorgeleid voor de onderzoekrechter, die besliste dat de man verder aangehouden blijft.