Op zes gram van de wereldtitel, Chantal uit Bredene pakt na zilver op BK nu ook tweede plaats op WK garnaalpellen

Zes gram. Zoveel – zo weinig – scheelde het met de winnares. Chantal Goes uit Bredene moest zich vorige zondag op het zeventiende wereldkampioenschap garnaalpellen in de Franse Westhoek tevreden stellen met zilver. Net als op het BK. “Volgend jaar schrijf ik me weer in. Olympische gedachte? Nee, je doet mee om te winnen.”

Net als op het Belgisch kampioenschap van eind juni in Oostduinkerke, moest Chantal Goes (59) in Leffrinckoucke nipt de duimen leggen voor Nadine Deetens (58). De Zwankendamse pelde welgeteld zes gram garnaaltjes meer dan haar Bredense opponente – een gepelde garnaal weegt gemiddeld ongeveer een gram. Derde werd opnieuw Katty Vanmassenhove, de drievoudige wereldkampioene uit Wenduine.

“Ik ben de eeuwige tweede, zo blijkt”, glimlacht Chantal, “maar we hadden wel de grootste leute dat we daar alle drie weer op dat podium stonden. Het ging er heel gemoedelijk aan toe. Achteraf zijn we nog wat blijven plakken, voor een teusje met onze supporters. ’t Was ook prachtig weer.”

De top drie zag er exact hetzelfde uit als op het BK; de dames zijn dus duidelijk aan elkaar gewaagd. “Ik ben blij hoor, met die tweede plaats; op honderdtwintig deelnemers is dat toch een mooie prestatie, hé. En toch… Aan een wedstrijd neem je deel om te winnen, olympische gedachte of niet. Ik blijf dus trainen en waag volgend jaar opnieuw mijn kans.”

149 gram in 10 minuten

De Bredense pelde in tien minuten tijd 149 gram garnalen. “Bijna vijftig gram meer dan op het BK”, klinkt het trots. Voor het WK had ze opnieuw goed getraind. “Maar alles hangt eigenlijk af van het soort garnalen dat je de dag zelf voorgeschoteld krijgt. Zondag waren ze iets groter, waardoor ze ook iets makkelijker pelden. Voor het BK oefende ik thuis eens met een kilootje verse gernoazen recht van de vistrap, en toen kwam ik uit op 143 gram. Trots dat ik op het WK nog beter deed”, klinkt het.

De drie West-Vlaamse dames verdedigden met glans de Belgische eer. “We hebben de Fransen in het stof doen bijten: de hele top vijf bestond uit Belgen. Vroeger hadden ze daar een lokale vedette die altijd won, maar sinds Katty (Vanmassenhove, red.) er drie jaar op rij wereldkampioen werd, heeft ze opgegeven, denk ik”, glimlacht Chantal.

Op 15 augustus wil ze deelnemen aan de pelwedstrijd tijdens de Garnaalfeesten in De Haan Vosseslag. “Daaraan heb ik al eens meegedaan en toen moesten we zo snel mogelijk een bekertje garnalen pellen. Ik ben benieuwd. En verder kijk ik nu al uit naar het BK en WK van volgende zomer. Het kriebelt echt om eens een wedstrijd te winnen.”