Op De Steenakker verdwenen 21 bomen, er worden 26 nieuwe aangeplant: “Sierkersen waren afgestorven”

Er was op Facebook veel commotie over het rooien van de bomen op de Steenakker. Die bomen verplanten naar een andere plek was geen optie. De Steenakker werd heraangelegd eind de jaren 70. Nu wordt het een belevingsplein. De eerste fase van de wegen- en rioleringswerken is volop aan de gang.

“De sierkersen die aan de kant van de Sint-Janskapel in het voetpad stonden, waren op en einde leeftijd. Sierkersen bereiken geen hoge leeftijd en al zeker niet in een stedelijke omgeving”, vertelt Tom Vandamme, teamcoach Openbaar Domein bij de stad.

“Ze waren geplant in een zo klein mogelijk plantvak dat volledig omgeven is door verharding en nutsleidingen. Dit laatste geldt trouwens voor het merendeel van de bomen die geplant zijn in een stedelijke, verharde omgeving. De meeste van de bomen die zijn gerooid, stonden in een volledig verharde omgeving.”

“In de loop der jaren werden regelmatig sierkersen verwijderd omdat ze deels of volledig afgestorven waren, onder meer door de aanwezigheid van zwammen. Op de recentste Street View beelden van Google is trouwens te zien dat er veel dood hout in de kruin zat van deze sierkersen.”

Wortels inkorten

“Verplanten van bomen is mogelijk, maar er zijn beperkingen. Een boom die verplant moet worden, dient hierop voorbereid te worden. Dit houdt in dat het wortelgestel moet worden ingekort tot een compacte wortelkluit die kan worden verplant. De wortels dienen op regelmatige basis worden afgestoken, zodat nieuwe wortels zich kunnen ontwikkelen rond de boom.”

“Ook de kruin dient te worden ingekort in verhouding tot de wortels. In een parkachtige omgeving is dit mogelijk. In een verharde omgeving zal dit ook minder mogelijk zijn doordat de wortels zich ver onder de verhardingen hebben verspreid en de verhardingen opsteken.”

“Het concept van de Steenakker is ook volledig gebaseerd op een nieuw ontwerp, waardoor de ruimte van het plein tussen alle gevels volledig heraangelegd wordt en waarbij de keuze gemaakt werd de bestaande bomen niet te behouden”, aldus burgemeester Youro Casier (Vooruit).

“Bij grote en ingrijpende werken, zoals de aanleg van nieuwe nutsleidingen, rioleringswerken en heraanleg van bestaande verhardingen, in de buurt van bomen, lopen die bomen vaak zowel directe als indirecte schade op. Vaak wordt de opgelopen schade pas na bepaalde tijd zichtbaar waardoor de bomen langzaam afsterven en uiteindelijk toch moeten vervangen worden, ondanks maatregelen om de bomen zoveel mogelijk te behouden tijdens de werken.”

Diverse soorten

In totaal zijn 21 bomen gerooid: negen sierkersen, vier valse Christusdoorns, zeven esdoorns en een berk. In het nieuw ontwerp worden terug bomen voorzien. De groeiplaatsomstandigheden voor de bomen in het nieuwe ontwerp zijn ook beter, omdat ze meer doorwortelbare ruimte krijgen en de nodige bewatering wordt voorzien na de aanplant.

Volgende hoogstambomen worden aangeplant: één moseik, twee Europese netelbomen, twee wilgbladige eiken, twee Japanse schijniepen en drie schijnacacia’s. Daarnaast komen er ook meerstammige bomen: drie valse christusdoorns, vier honingbomen, vijf schijnacacia’s en vijf doodsbeenderenbomen. In totaal komen er dus 26 nieuwe bomen op De Steenakker. (Erik De Block)