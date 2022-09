Oostendse Alanah volgde begrafenis Queen Elizabeth II in Londen op groot scherm: “De stad was nog nooit zo stil als vandaag”

Alanah Pelckmans uit Oostende en woont al twee jaar in Londen en woonde vandaag de begrafenis bij van Queen Elizabeth II op een van de zes grote schermen in Hyde Park. “Er stonden daar honderdduizenden mensen, maar het was muisstil.” Iedereen kreeg vandaag ook vrijaf voor de begrafenis van de koningin.

Maandagmiddag werd er officieel afscheid genomen van Queen Elizabeth II met een staatsbegrafenis in Westminster Abbey. Bepaalde wijken van Londen waren vandaag zo goed als leeggelopen en in andere verzamelden dan weer honderdduizenden mensen om een glimp van de kist op te vangen. “Het centrum was volledig afgesloten voor verkeer. Normaal bruist de stad van het leven en hoor je er constant ambulances en dergelijke. Maar vandaag was het muisstil”, vertelt de Oostendse Alanah, die al twee jaar in Londen woont.

Lange wachtrijen

De afgelopen dagen stond er een gigantische rij van mensen van de Westminster Hall tot de Tower Bridge om een laatste groet te brengen aan de koningin. “Mensen hebben daar tot soms wel 30 uur staan aanschuiven. Er waren ook een heleboel mensen sinds zondagochtend aan het kamperen en op stoeltjes aan het wachten langs de straat richting Westminster Abbey om de laatste parade te zien met de kist van de koningin.”

Allanah Pelckmans uit Oostende volgde de begrafenis mee op groot scherm.

Maar wie niet ten laatste maandagochtend vroeg stond aan te schuiven, was te laat om de parade te zien. “Ik heb geprobeerd om wat dichterbij te geraken. Maar dat lukte niet. Ik heb dan uiteindelijk besloten om de begrafenis live mee te volgen op een van de zes grote schermen, die ze geplaatst hadden in Hyde Park. Ook enkele bioscopen hadden hun deuren geopend om de begrafenis te livestreamen. Vanaf morgen kan het dagelijkse leven in Londen terug zijn gang gaan. Al denk ik dat er vanavond nog heel wat bezoekers in het centrum zullen blijven om een glimp van de royals op te vangen”, gaat Alanah verder.

1 miljoen bezoekers en 15.000 politieagenten

“De Britten zijn van over het hele land afgezakt. Koningin Elizabeth was het enige dat de meeste mensen gekend hebben, dus voor hen was het belangrijk om er bij te zijn. Iedereen wil dit moment van de geschiedenis meemaken. In totaal zouden er meer dan 1 miljoen bezoekers in Londen zijn bovenop het inwonersaantal. Maar toch is het hier heel rustig.”

“De media hier spreken over de grootste politieoperatie ooit”

De dag verliep erg rustig. “In het centrum zag je overal politie en bewakingsagenten”, gaat Alanah verder. “Volgens de media hier gaat het om de grootste politie operatie ooit en werden er meer dan 15.000 politieagenten ingezet om alles heel vredig te laten verlopen. Het was ook heel imposant om het mee te maken. Iedereen was erg beleefd en kalm. Er heerste een trieste sfeer. Dit gebeuren was toch iets waar ik wilde bij zijn”, besluit Alanah.