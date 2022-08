Ook voor Miss België kandidate Valentine De Mits gaat donderdag het schooljaar opnieuw van start

Na twee maanden fel campagne te hebben gevoerd, waait de schoolpoort ook voor Miss België kandidate Valentine De Mits (21) opnieuw open. De studente verpleegkunde aan de Vives Hogeschool te Kortrijk kijkt alvast vol goede moed naar het nieuwe schooljaar toe, al zal het voor Valentine aftasten worden om een goed evenwicht te vinden tussen school en haar ambitie om Miss België te worden.

Één van de West-Vlaamse kandidates die een worp doet naar het kroontje van Miss België 2023 is Valentine De Mits. De afgelopen twee vakantiemaanden gebruikte Valentine alvast om zoveel mogelijk promotie voor haarzelf te maken naar de buitenwereld toe. Alle kanalen waren daar goed voor. “Gezien ik mijn eerste jaar verpleegkunde zonder herexamens kon afsluiten, kon ik de maanden juli en augustus volledig benutten om campagne te voeren”, vertelt een enthousiaste Valentine, die de studies graduaat verpleegkunde volgt.

Thuisverpleegster

“De vakantie ging snel gezien mijn drukke agenda die ik had, maar ik ben eveneens blij dat ik terug naar school kan, al zal het opnieuw de eerste dagen wat wennen worden aan de schoolbanken. Naar mijn mening is anatomie één van de moeilijkste vakken die ik krijg, al moet ik daar wel aan toevoegen dat het meteen ook één van de interessantste is. Tijdens de weekends en in de vakantie werkt ik nu al in het wzc Heilige Familie in Kuurne, om zo meteen in de praktijk te kunnen omzetten wat ik leer op school. Nadat ik afgestudeerd ben zou ik namelijk graag thuisverpleegster worden.”

Valentine kreeg in de maand mei te horen dat ze geselecteerd was als één van de West-Vlaamse kandidates. In de maanden die daarop volgden was het de bedoeling dat de kandidates zoveel mogelijk publiciteit maakten voor zichzelf, gezien per SMS kon gestemd worden op hun naam. “Zoals elke kandidate droom ik er natuurlijk van om door te gaan naar de volgende ronde”, gaat Valentine verder, “Dat ik deelneem aan deze Miss België verkiezing heeft zijn redenen. Zo wil ik onder meer via deze weg meer zelfvertrouwen krijgen, zodat ik een stuk sterker in mijn schoenen sta. Nu al kan ik zeggen dat ik reeds grondig verandert ben als persoon. De vele complimentjes die ik de afgelopen maanden mocht krijgen, deden daarbij hun werk om te komen tot de persoon die ik vandaag ben”, zegt Valentine.

“Ik ben ook blij dat ik zowel van mijn ouders, zus, als klasgenoten heel wat steun mag ontvangen en dit sterkt mij alvast om er volledig voor te gaan. Om mijn kansen alvast te vergroten heb ik de afgelopen twee maanden heel wat flyers bedeeld, aanwezig geweest op evenementen en ook van mezelf laten horen op sociale media. Nu kan ik enkel en alleen nog hopen dat heel wat mensen mijn aanwezigheid opmerkten en zo hun gsm namen en hun stem uitbrachten op mij.” (BRU)