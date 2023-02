Ook Marcus Gerards Stichting verzet zich tegen woontoren in Brugse rand

Na de vzw Bescherm Bomen en Natuur tekent nu ook de Marcus Gerards Stichting verzet aan tegen de mogelijke vergunning voor een hoogbouw langs de Sint-Pieterskaai, naast de Krakelebrug. “De redenen om zo’n hoogbouw af te wijzen zijn overduidelijk. De toekenning van de eretitel van Werelderfgoedstad door de UNESCO aan de Brugse binnenstad vereist de aanvaarding en naleving van bijzondere regels. Deze voorwaarden en afspraken worden zwaar geschonden door de goedkeuring van de bestreden vergunningsaanvraag”, zegt Andries van den Abeele.

Hoewel de hoogbouw van het geplande Kaaidistrict – een project van ontwikkelaar CAAAP – zich niet binnen de bufferzone bevindt, is er volgens de Marcus Gerards Stichting toch een ernstig probleem. Andries van den Abeele: “De UNESCO heeft er immers herhaaldelijk op gewezen dat niet alleen de bufferzone van belang is.”

“Het stadsgezicht vanuit het historisch stadscentrum op en vanuit de omgeving mag niet geschonden worden. Een hoogbouw op de site Lanssens zal vanuit de binnenstad goed zichtbaar zijn. Bovendien wordt de skyline van de stad aangetast.”

Optische vervuiling

De gevaren van deze optische vervuiling zijn voor Andries van den Abeele overduidelijk, gelet op het voorbeeld van de hoogbouwwijk die op ongelukkige wijze is tot stand gekomen naast het station: “Het mag niet denkbaar zijn om een dergelijke vergissing, dan nog wat dichter bij de historische stad, te herhalen.”

“Deze onaanvaardbare bouwaanvraag stelt zich daarbij in een ruimer en gevaarlijker kader. Het Brugs stadsbestuur heeft een zogenaamde “visienota” goedgekeurd, waarbij hoogbouw rond de stad moet mogelijk worden. Hierbij werd niet de voorzorg genomen om deze hoogbouw uit te sluiten in de veiligheidszones rond de stad.”

“De pernicieuze gevolgen van deze nota worden nu door deze eerste onaanvaardbare aanvraag duidelijk. Aangezien een stad bestuurd wordt rekening houdend met precedenten, is het duidelijk dat een goedkeuring zou betekenen dat het hek van de dam zou zijn en dat ten allen kante hoogbouwprojecten zouden tot stand komen die het stadsbestuur niet zal kunnen weigeren.”

Visienota

Nog erger voor de Marcus Gerards Stichting is dat deze ‘visienota’ voorziet dat zelfs in de historische binnenstad hoogbouw zou moeten worden toegelaten: “Dat zoiets maar is kunnen bedacht worden en binnensluipen in een officiële nota, toont duidelijk aan hoe ver men is afgezakt in de zorg voor ons erfgoed.”

“Het goedkeuren van de hoogbouw op de Sint-Pieterskaai zou een echte oorlogsverklaring zijn aan de goede bewaring en instandhouding van het bouwkundig erfgoed en aan de Brugse historische stad als Werelderfgoed. Het is dan ook niet denkbeeldig dat Brugge zijn erkenning als Werelderfgoedstad in gevaar brengt. De UNESCO zou immers alle geloofwaardigheid verliezen indien ze niet zou tussenkomen.”

Gevaarlijke weg

Andries van den Abeele richt zich rechtstreeks tot het stadsbestuur: “Hopelijk zal u als college uw verantwoordelijkheid opnemen, de gevaarlijke weg afsnijden waarop u zich thans hebt begeven en de aanvraag tot hoogbouw rond de historische stad definitief zult de pas afsnijden.”

“Moest u, wat we uiteraard niet verhopen, toch vergunning verlenen, mag u er zich aan verwachten dat we alle wettelijke middelen zullen aanwenden om dit ongedaan te maken en een aanhoudende campagne tegenover de bevolking en de buitenwereld zullen organiseren.”

Lees ook: bewaar tegen woontoren in Brugse rand