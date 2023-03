Ook Huis aan Zee uit Blankenberge trekt pyjama aan op Nationale Pyjamadag

Heel wat leerlingen trokken vorige week vrijdag in pyjama naar school uit solidariteit met langdurig zieke kinderen. In Blankenberge gaf ook Residentie Huis aan Zee gehoor aan de oproep van Bednet om in pyjama naar school of het werk te gaan.

“Directie, onderhoudspersoneel, animatieteam, zorgkundigen, verpleegkundigen en vrijwilligers; allemaal doken we in de pyjama om de zieke kinderen te steunen die thuisonderwijs volgen”, zegt directeur Rebekka Steyaert.

Maar daar stopte het nog niet, want ook de bewoners deden met volle overtuiging mee aan de actie. “Na het wassen trokken ze met veel plezier hun pyjama weer aan. Dat zorgde voor een leuke sfeer en bracht heel wat leuke gesprekken op gang”, aldus nog directeur Rebekka Steyaert.