Onthaalmedewerkers leren omgaan met dementie

Bij Stad en OCMW Veurne kregen 30 onthaalmedewerkers een opleiding over dementie. In een samenleving waar 1 op 5 mensen dementie krijgt, is het belangrijk dat iedereen zich hierop voorbereidt.

“Dementie is vooral erg als de samenleving er niet mee kan omgaan”, zegt schepen Guido Hoste. “Door deze extra opleiding maken we Veurne een stukje dementievriendelijker.”

Beginnende dementie herkennen

Nele Vanveuren, coördinator ethiek en dementie en referentiepersoon: “Naast algemene info over dementie kregen de medewerkers ook inzichten om dementiesignalen op te merken en tips om er ‘dementievriendelijk’ mee om te gaan. Alles begint met de juiste manier van kijken en praten. Iemand met (beginnende) dementie is meer dan zijn ziekte. Daarom spreken we nooit over ‘dementen’. Onthaalmedewerkers kunnen beginnende dementie herkennen aan het vergeten van afspraken, het niet terugvinden van de juiste documenten, herhaaldelijk terugkomen met dezelfde vraag, moeilijk de juiste woorden vinden, een plots omslaande stemming – soms uitgelokt omdat ze zich onbegrepen voelen of niet op de juiste woorden komen -, moeilijk de weg vinden, achterdocht,…”

Lesley Vansteenkiste, referentiepersoon dementie en ergotherapeut OCMW en WZC Ter Linden, vult aan: “In communicatie en omgang is het belangrijk om eenvoudige taal te gebruiken, één vraag per keer te stellen en iemand tijd te geven om te antwoorden. We werken met het principe ‘GOED’. Stel deze mensen gerust door op een rustige toon te praten en niet tegen te spreken, maak oogcontact en kijk of ze je begrijpen. Denk even mee met hen, vraag hen wat ze willen doen…”

Betrokken

Onthaalmedewerker Ann reageert: “Aan het onthaal van de Seylsteen komen vaak mensen met (een vermoeden van) dementie. Vaak vinden zij hun weg niet in de administratieve rompslomp en het maken van een afspraak via het e-loket. Wat ik heb opgestoken: we mogen deze mensen, in de mate van het mogelijke, niet meteen te veel uit handen nemen of alles in hun plaats willen doen maar moeten wachten op een hulpvraag. Zo laten we de persoon in zijn waardigheid. Als begeleiders of familie iemand met dementie vergezellen hebben we ook de neiging om de begeleider toe te spreken. Door de persoon zelf aan te kijken en toe te spreken voelt deze zich meer betrokken.”

Collega Sabine zegt: “We zien mensen met dementie nu vanuit een andere perceptie. Ik zal nu zien wat ik vroeger misschien niet zag omdat ik er tijdens de opleiding attent op gemaakt werd.”

Ook de bibmedewerkers kregen de kans om de vorming te volgen. In de bib komen zelden dementerende mensen over de vloer, maar wel familieleden en mantelzorgers, soms met heel specifieke vragen. Er is een uitgebreid aanbod over dit onderwerp. In de bib kan je ook de dementietas ontlenen, met spelmateriaal, leesboeken en achtergrondinfo. In ieder boek over dementie is een flyer gekleefd met adressen in de buurt.

Info:www.veurne.be/dementie