Ontdek de ‘Provence van Kortrijk’ met de nieuwe Coyghemroute

In Kooigem, de zuidelijkste deelgemeente van Kortrijk, vind je een mooie wandelroute van een kleine tien kilometer.

De wandeling start op de idyllische ‘platse’ van Kooigem waar je kort de geschiedenis van het dorp leert kennen. Van daaruit vertrekt de tocht door het hinterland van de Schelde – Leievallei. Je ontdekt op deze tocht Kooigembos, het Grandvalbos en de Geitenberg, en verschillende verhalen en legenden over de ‘Provence van Kortrijk’ en Zwevegem. De wandeling loopt grotendeels over onverharde wegen en kan ingekort worden tot 7,4 kilometer.

“Als Bellegemnaar moet je mij niet meer overtuigen van de charmes van het Zuiden van Kortrijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze route de wandelaars zal verrassen. Ideaal alvast om eens af te zakken naar Kooigem tijdens het weekend en er de Coyghemroute te doen”, zegt Wouter Allijns, schepen van Toerisme.

De route eindigt op het dorpsplein Kooigemplaats waar je bij lokale horeca de wandeling kan afsluiten met een verdiende aperitief, zoals bijvoorbeeld op het terras van volkscafé Sint-Laurentius van Bianca Byttebier.

“Ik merk dat er sinds de opening van de route veel meer mensen hun weg naar Kooigem vinden. Vervolgens stoppen de wandelaars bij mijn café om even uit te rusten en te genieten van mijn gekende sangria of picon. Voor zij die honger hebben, kan je boterhammen met gehakt of paté bestellen of een lekker tapasplankje. Zelf ben ik er nog niet toe geraakt om de wandeling te doen, maar het staat wel op de planning.”