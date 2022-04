Onrust wegens de geplande bouw van appartementen in Dudzele

De plannen om appartementen in de Sint-Lenardstraat in Dudzele te bouwen, oogstten kritiek tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond. Raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) maakt zich zorgen over de gevolgen voor de waterhuishouding.

“Ook al is het definitieve plan nog niet ingediend – de plannen wijzigden al enkele keren – toch vragen wij nu al het Brugs stadsbestuur om bijzonder behoedzaam toe te kijken en te oordelen”, zegt Pol Van den driessche, die parallellen trekt met de gecontesteerde bouw van sociale flats in het ‘signaalgebied’ de Mispelaar in Assebroek.

Verzakkingen

Omwonenden en natuurliefhebbers maken zich immers volgens deze politicus grote zorgen over de eventuele gevolgen voor de waterhuishouding in dat gebied, pal in het midden van Dudzele. “Vooral de massale bemaling en de risico’s daarvan op verzakkingen en scheuren in gebouwen rond de historische dorpskern is een bron van onrust”, stelt het oppositieraadslid.

“De buurt heeft vragen bij de bemalingsstudie die de bouwfirma hanteert om een bouwtoelating te verkrijgen. Die bemaling zou zes maanden duren en honderdduizenden kubieke meter water wegpompen. Dat kan de stabiliteit van woningen, maar ook van de kerk en de basisschool bedreigen.”

“Nogal wat gebouwen zijn niet of weinig gefundeerd en dateren van het einde van de 19de eeuw. Op de waterkaart van 2022 blijkt dat er een pluviaal probleem kan opduiken wanneer men daar zwaar gaat betonneren. Meer algemeen moeten we ons zelfs de vraag stellen of dergelijke grootschalige bouwprojecten nog kunnen in onze polderdorpen. Moet er niet eerder voor laagbouw worden gekozen?”

Omgevingsvergunning

Andries Neirynck (Goen) sluit zich bij deze kritiek aan. Volgens urbanisatieschepen Franky Delmon (CD&V) heeft de bouwfirma een omgevingsvergunning ingediend: “Maar we beschikken nog niet over alle adviezen van de bevoegde diensten. Het is nog te voeg om een oordel te vellen, maar we zullen het dossier grondig evalueren. We delen uw bezorgdheid over de risico’s van grondbemaling.”