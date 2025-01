Zonneburcht heeft Dapperste Directeur van Vlaanderen: “Klaagmuur, loodgieter, elektricien en rots in de branding”

Op de Dag van de Directeur gaat schoolleverancier Baert op zoek naar de Dapperste Directeur van Vlaanderen. De titel gaat dit jaar naar Krist Vynckier van BuLO Zonneburcht uit Waregem. “Je bent onze held en heel de wereld mag het weten”, klinkt het bij de 220 leerlingen en 50 personeelsleden.

Baert, al meer dan 100 jaar grote leverancier van spel- en schoolmateriaal, gaat al enkele jaren op zoek naar de Dapperste Directeur van Vlaanderen. Leerkrachten, collega’s, leerlingen en ouders kunnen hun directeur nomineren, met een woordje uitleg waarom hij of zij dat verdient. Nadien kiezen enkele medewerkers van Baert een ‘winnaar’, en bekronen ze hem op de Dag van de Directeur.

Dit trok Baert richting de Paardenstad, naar BuLO (Buitengewoon Lager onderwijs) Zonneburcht langs de Sint-Jozefsstraat op ‘t Gaverke. Tijdens de speeltijd van 10.30 uur werd directeur Krist Vynckier opgewacht door de ganse school. De leerlingen en leerkrachten hadden een muzikale verrassing in petto. “Op de Dag van de Directeur zetten we Krist steeds in de bloemetjes met een speciale actie.” Maar nu was er dubbel reden om te vieren.

500 euro

Nadat hij een cadeautje van Zonneburcht zelf kreeg, deden de medewerkers van Baert er nog een schepje bovenop met de trofee van Dapperste Directeur van Vlaanderen 2025 en een cheque ter waarde van 500 euro. “Je werd genomineerd wegens je tomeloze inzet, dag in dag uit, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. De job van directeur in het buitengewoon onderwijs vergt heel wat inzet, doorzetting en motivatie”, klinkt het.

“Je bent de klaagmuur, de loodgieter en elektricien, busbegeleider, conciërge, brandjesblusser, EHBO’er, innovator, poetsman, boodschapper, probleemoplosser, de rots in de branding en een luisterend oor voor ouders en kinderen.”

Ook Zonneburcht-burgemeester Féline had mooie woorden voor directeur Krist. “In naam van alle leerlingen wens ik je proficiat. Jij bent onze held. We kunnen altijd met onze problemen bij je terecht en je helpt ons elke dag. Heel de wereld mag weten dat wij de Dapperste Directeur hebben.”

Nieuwe stagiairs

Waregemnaar Vynckier, al meer dan twintig jaar directeur van de school, nam de mooie woorden in dank aan. “Er wordt hier op de Dag van de Directeur altijd iets georganiseerd, dus ik was niet echt verrast toen ze mij kwamen halen. Maar ik zag enkele mensen van Baert die ik niet ken en dacht: ‘Ah, hebben wij nieuwe stagiairs?’. Het is dus wel een aangename verrassing en een zeer mooi gebaar dat ik deze titel in ontvangst mag nemen”, reageert Krist.

“De cheque van 500 euro is een leuk cadeau, daar kunnen we opnieuw wat speelgoed mee aankopen voor de kinderen. Vandaag zal ik ze alvast nog eens trakteren en persoonlijk bedanken voor deze verrassing.”