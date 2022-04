Woumen en Sint-Kristoffel zwaaien turnleraar Bart uit

Een jaar na zijn tweelingbroer Jan, is nu ook meester Bart Buyck (64) van vrije basisschool Sint-Kristoffel met pensioen gegaan.

Bart Buyck is gehuwd met Mileen Versaevel, vader van twee dochters en sinds kort opa van een kleinkindje, en woont in Sint-Jan. “Ik ben in 1983 gestart in de vrije basisschool in Klerken, samen met Mieke Desmyttere. We startten allebei onder zuster Maria die gek was op Jan en mij. Ze zei ook steeds dat Mieke en ik een prachtig paar zouden zijn”, lacht meester Bart.

“Daarna werd mijn opdracht uitgebreid naar Sint-Kristoffel en later volgden nog een aantal scholen zoals Esen, de Sint-Niklaasschool in Diksmuide, De Veerkracht in Woumen, … Op een bepaald moment gaf ik lichamelijke opvoeding in tien verschillende scholen, dat was nogal een heen-en-weergerij om overal op tijd te zijn. Ik heb heel graag lesgegeven, maar het vele heen en weer rijden was er op het einde te veel aan.”

Uurtje sport

Meester Bart werd door zijn leerlingen op handen gedragen. Naar het uurtje sport met meester Bart werd de hele week uitgekeken. “De leerlingen lagen mij altijd na aan het hart”, aldus meester Bart. “De manier waarop ze aan mij hingen, verwarmde mijn hart, daar doe je het voor: de leerlingen laten proeven van sport op een hartelijke manier.”

Ook in Woumen kreeg meester Bart een afscheidsfeest. © SD

Nu meester Bart met pensioen gaat, weet hij meteen al wat hij met de vrijgekomen tijd zal doen. “Uiteraard zal ik het contact met de leerlingen en de collega’s missen, maar ik zal niet in een zwart gat vallen. Ik ben heel sportief en hou vooral van mountainbiken, lopen – samen met mijn vrouw of met vrienden –, ik ben een fervente skiër en ik heb nog wel wat werk thuis en bij de kinderen. Ik kijk er ook al naar uit om te babysitten op ons kleinkindje. Daarnaast reis ik ook heel graag.”

Medailles

Heel bijzonder is dat meester Bart met zijn verschillende scholen heel wat medailles heeft verdiend. “Elk jaar ging ik naar de VISO-interscholencross met mijn leerlingen”, vertelt meester Bart. “Daar eindigden we altijd op de eerste vijf plaatsen op 37 scholen. Die wedstrijd was echt mijn ding. Daar zag men mij echter niet graag komen want ze wisten al dat ik met mijn leerlingen vrijwel met alle medailles ging lopen. Mijn leerlingen waren echt uitblinkers. Na de wedstrijd kwam ik terug met gelukkige leerlingen en werden we ontvangen door trotse en blije ouders, dat doet echt wel goed.”

Nu kijkt meester Bart vooral uit naar een zomer vol sportief plezier. “Binnenkort haal ik de latten weer boven om samen met het gezin te gaan skiën. Vandaag sluit ik een heel mooie tijd af”, besluit meester Bart.