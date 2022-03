Winnaars Junior Journalistenwedstrijd Sint-Eloois-Winkel gehuldigd

De jaarlijkse Junior Journalistenwedstrijd zit er weer op en dus zijn ook bij Davidsfonds Cultuurwinkel Sint-Eloois-Winkel de laureaten gekend. Thema dit jaar was ‘De wereld na 2030’.

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Groeitoren zochten individueel maar ook in de klas, tijdens overleg met hun leerkracht, naar inspiratie, en dat resulteerde in mooie opstellen. Inhoud, spelling en stijl waren de drie elementen die leidden tot het oordeel van de jury. Die bestond uit Jean-Pierre Vandamme, Romain Germonprez, Arnold Gheysen en Martine D’hondt.

Diete Vandekerkhove uit het zesde wist met haar opstel Een probleempje in de toekomst de jury het meest te bekoren. Een gedeelde tweede plaats was weggelegd voor Ides Vromants (Samenwerken of verdrinken) en Lieze Vanderheere (Waar is Rune?). Er waren voorts eervolle vermeldingen voor Eef Lauwers, Kobe Vandewiele, Camille Mulier, Maxime Masselis en Ona Pottie. Alle deelnemende leerlingen kregen een attentie van Davidsfonds Cultuurwinkel, voor de winnaars was er uiteraard een extraatje.

(BF)