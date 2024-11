VTI Tielt en Techniekacademie bundelen krachten

Voor het eerst zullen de lessen van de Tieltse Techniekacademie straks plaatsvinden in het goed uitgeruste STEM-lab van het VTI van Tielt. Kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar kunnen er zes woensdagnamiddagen op rij de wereld van techniek en wetenschap ontdekken.

Tot op heden vonden de lessen van de techniekacademie doorgaans plaats in de Europahal of in De Kommel, maar dankzij een nieuwe samenwerking met het VTI vinden die workshops straks voor het eerst op school plaats. “We bieden jonge ontdekkers, makers en bedenkers graag de mogelijkheid om hun technische talenten te ontdekken en ontwikkelen”, aldus Lisbeth Vandenbruwane van het VTI. “In ons STEM-labo bieden we ze de kans om niet alleen de mogelijkheden van technologie en wetenschap te ontdekken, maar ook het plezier van creatief ontwerpen en bouwen te ervaren.” (SV)