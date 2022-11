Vrije Centrumschool in Roeselare gaat terrassen uit 1962 omtoveren tot klastuintjes voor kleuters

In de Vrije Centrumschool Campus Polenplein in Roeselare zijn grondige verbouwingen aan de gang. Niet alleen zal de volledige benedenverdieping er in een nieuw jasje gestopt worden, de school maakt van de gelegenheid gebruik om de drie ongebruikte terrassen, die uitkijken op de speelplaats die de school deelt met het VISO, om te toveren in kleine stadstuintjes voor de kleuterklassen.

De school diende een renovatiedossier in en kreeg groen licht van de Vlaamse overheid om de benedenverdieping te renoveren. Alles samen gaat het om een investering van 200.000 euro, waarvan zeventig procent gesubsidieerd wordt. De werken zijn gestart tijdens de herfstvakantie. “De oplevering is voorzien rond de krokusvakantie”, zegt directeur William Doom. “Vloeren, plafonds, ramen, schrijnwerk, meubilair en het sanitair blok. De kleutergang en de drie kleuterklassen zullen er helemaal anders uitzien. Uniek is dat we dankzij de werken ook drie nieuwe stadstuintjes gaan creëren voor de kleuters aan de kant van de speelplaats. Die tuintjes worden een meerwaarde voor onze school. Per slot van rekening zitten we in het centrum van Roeselare. We hebben veel kinderen die in het centrum van de stad wonen en thuis geen tuin hebben.”

De contouren van die tuintjes werden eigenlijk al in 1962 vastgelegd. “We hebben het geluk dat de architect destijds zijn tijd ver vooruit was”, gaat Doom verder. “De drie kleuterklassen hebben een uitspringend terrasje dat naar het zuiden gericht is en waar je eigenlijk perfect buiten zou kunnen les geven. Maar bij mijn weten is er nooit iets met die terrassen gebeurd. De oude accordeonramen die erop uitgeven, zijn al minstens twintig jaar niet meer geopend. Muurvast zaten ze. In de plaats komen er nieuwe schuiframen, de terrassen krijgen nieuwe tegeltjes en uiteraard zorgen we voor veel groen. Er wordt trouwens ook een afsluiting geplaatst tussen die terrassen en de speelplaats. Zo kunnen kinderen er veilig spelen het groen.”