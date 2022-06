Vrije basisschool De Ooievaar zwaait na bijna veertig jaar kleuterjuf Bea uit

In het bijzijn van leerlingen, collega’s en oud-collega’s nam kleuterjuf Bea Bentein afscheid van VBS De Ooievaar. Sinds 1983 had ze de kleuters van Poelkapelle onder haar vleugels en ze zag dan ook twee generaties Poelkapellenaars opgroeien. “De ouders die nu hun kinderen ophalen aan de schoolpoort heb ik zelf in mijn kleuterklas gehad”, vertelt ze.

Bea Bentein (58) is getrouwd met Ignace Thoma, die ook lesgaf in De Ooievaar en in 2020 al met pensioen kon. Ze is mama van Goedele, Francis en Roel Thoma en ondertussen ook al grootmoeder van zes kleinkinderen. Meteen na haar studies ging ze op 1 september 1983 aan de slag in de vrije basisschool van Poelkapelle, het dorp was ze opgroeide. “Mijn moeder Maria Logghe had heel graag voor juf gestudeerd maar ze moest op haar 14 jaar al gaan werken. Daarom wilden onze ouders dat wij zeker verder studeerden”, vertelt Bea, die de opleiding van kleuteronderwijzeres volgde in het Sint-Andreasinstituut in Brugge. “De drie kleuterjuffen op de school waren de drie juffen waar ik zelf als kleuter had bijgezeten. Zo werden mijn eigen kleuterjuffen mijn collega’s. Ik heb het reilen en zeilen van het schoolleven van hen geleerd.”

Klastitularis tweede kleuter

Die drie kleuterjuffen, Denise Goethals, Ida Verhulst en Rosa Gunst waren ook aanwezig op het afscheidsmoment van juf Bea op de school. “Ik startte met een duo-baan samen met juffrouw Rosa. In 1989 stopte juf Denise en toen mocht ik klastitularis van het tweede kleuter worden. Dat ben ik 31 jaar lang gebleven tot in 2020, maar na corona stapte ik over op halftijds lesgeven en gaf ik bewegingsopvoeding aan alle kleuters. Dat deed ik heel graag. Ik zag hen groeien in hun kleuterbewegingen.”

Musiceren en knutselen

Naast het bewegen hield juf Bea ook van het creatieve aspect van haar job als kleuterjuf. “Samen musiceren, knutselen, dramatiseren rond boeken en verhalen… Een boek vertellen en dan merken hoe de kinderen in de wereld van het verhaal zijn verzeild. Poppenkast spelen deed ik wekelijks en kon dan helemaal meegaan in de fantasie van de kinderen. Ik hield er ook van om de Sint-Maartensperiode en de kerstperiode sfeervol te laten verlopen.”

Drie generaties

Heel veel Poelkapelse gezinnen kennen Bea. “Ik heb aan twee generaties van Poelkapelle les gegeven en eigenlijk drie generaties op de school van Poelkapelle gekend, want de oudste generatie zijn de mensen met wie ik zelf op de schoolbanken gezeten heb. Dat zijn de oma’s en opa’s die nu hun kleinkinderen aan de schoolpoort komen ophalen. De tweede generatie zijn de ouders van de kinderen waaraan ik nu lesgeef. Bijna is er al een vierde generatie, maar die staat nog te wachten op de drempel van de nieuwe school. Dat geef ik nu graag door aan mijn jongere collega’s.”

Zwart gat

Nu ze met pensioen is, komt er veel vrije tijd bij, maar Bea is er klaar voor. “Met de plannen die ik heb, denk ik niet onmiddellijk in een zwart gat te belanden. Er staan ook nog achterstallige activiteiten gepland en dan heb je ook nog de eigen kinderen en kleinkinderen die steeds bij ons welkom zijn. Bovendien is er in onze tuin ook steeds werk. Ik weet ook al dat ik me zal engageren voor het contactkoor in wzc De Boomgaard in Langemark, maar ik neem ook wel een afwachtende houding aan om eens alles op een rijtje te zetten en niet overhaastig overal in te springen of mee te starten. Het schoolritme mag me vlug verlaten, maar het schoolleven, de kinderen en de collega’s, zal ik nog niet gauw achter me laten liggen.” (TOGH)