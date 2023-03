Techniekacademie deelt diploma’s uit

In cc De Steiger in Menen werden woensdagnamiddag de diploma’s van de Techniekacademie uitgedeeld. Het initiatief moet kinderen warm maken voor technische opleidingen.

Het concept, dat werd opgestart in 2015, kent jaar na jaar een toenemend succes. Ondertussen schreven reeds meer dan 450 kinderen zich in voor de academie en dat aantal blijft toenemen. “We hadden al de muziekacademie voor zij die een passie hadden voor muziek. Onze kunstacademie kon dan weer onze artistieke talenten inspireren. Maar voor de jeugd met een passie voor techniek bleef er een leegte achter. De Techniekacademie vulde die leegte in, met succes!” Schepen Griet Vanryckegem deelde, na haar toespraak, persoonlijk de diploma’s uit aan alle deelnemers. Twee groepen doorliepen het volledige traject van de Techniekacademie met glans.