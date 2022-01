Studenten maken gretig gebruik van Blokkot

Nu het andermaal een moeilijk academiejaar is, vond de stad Menen het belangrijk de jeugd de nodige ruimte te verschaffen zodat de studenten zich op een rustige manier kunnen voorbereiden op de examens. Drie coronaveilige locaties gingen hiervoor open: de Oude Tabaksfabriek in Menen, Hoeve Delaere en cc ’t Applauws in Lauwe.

“Een succes”, zegt schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele. “Cijfers tonen aan dat de jongeren er gretig gebruik van maken, wat ons enkel maar kan plezieren. Het moedigt ons ook aan nog meer in te zetten op onze jeugd.”

Een ervaring die ook gedeeld word door de schepen van Onderwijs Griet Vanryckeghem. “Het Blokkot biedt wel een geschikte studieruimte en is voor iedereen toegankelijk.”

Reserveren

“Geen wonder dus dat tijdens de kerstvakantie alle drie de locaties dagelijks volzet waren.” Schepen Angelique Declercq voegde er nog aan toe dat het ook alle sociale ongelijkheid wegneemt.

Heb je nood aan een gezamenlijke studeerruimte? Het Blokkot is er nog tot en met zondag 30 januari. Reserveer tijdig je studeerplekje via jeugddienst@menen.be en word ook lid van de Facebookgroep ‘Studeren in Menen’ of ‘Studeren in Lauwe’ voor meer info en eventuele updates. Je kan alle info ook terugvinden op www.menen.be/jeugd/blokkot. (WO)