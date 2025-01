Steve Cottry nieuwe coördinerend directeur scholengroep 9 Beaufort: “Elk van de negen scholen heeft een grote eigenheid”

Vanaf 1 maart wordt Steve Cottry coördinerend directeur van de scholengroep 9 Beaufort. “Onze scholen staan voor uitdagingen, waaronder een groot nieuwbouwproject”, zegt Cottry, die als ex-speler van KV Oostende de stad goed kent.

Steve Cottry (53) was sinds 2002 aan de slag in de scholengemeenschap De Ast in Poperinge : “Ik was er directeur van de school voor buitengewoon onderwijs. De afstand tussen mijn woonplaats Houthulst en Poperinge of Oostende is gelijkaardig.”

Ignaas Depotter

Hij volgt bij 9 Beaufort als coördinerend directeur Ignaas Depotter op. “Ignaas wordt van maart tot het einde van het schooljaar voltijds directeur van zijn lagere school Westdiep. Aan het einde van dit schooljaar gaat hij met pensioen. Momenteel loop ik mee met hem om alle scholen en medewerkers te leren kennen.”

De scholengroep telt negen basisscholen in de regio: Westdiep (lager en kleuter) op het Westerkwartier, de Sint-Lodewijkschool (Konterdam), de vrije basisschol Zano (Zandvoorde) en Sint Andreas (Stene en Schapenstraat) en de drie vrije scholen in Bredene (Dorp, Duinen en Sas). Er lopen 2.300 kinderen school en er zijn een 400-tal lesgevers/medewerkers.

Uitdagingen

“Er zijn op het vlak van infrastructuur heel wat plannen met onze scholen. Die worden verbouwd en op het Westerkwartier in Oostende komt zelfs een volledig nieuwe school in de Steenbakkerstraat”, zegt Steve Cottry. “Als coördinerend directeur wil ik de scholen laten samenwerken. Ik ontdekte dat elk van die negen scholen een grote eigenheid en specifiek karakter heeft. Van pedagogisch project tot de schoolbevolking. Ik wil ervoor zorgen dat alles gestroomlijnd voortgezet wordt.”

KV Oostende

Steve Cottry beaamt: “Ik heb wel wat linken met Oostende. Ik ben er geboren en heb er gevoetbald bij KV Oostende. Dat was in de periode van Kurt Bataille en Johnny Nierynck. Eddy Vergeylen was er voorzitter en Raoul Peeters was trainer. Ik heb er gespeeld tot het moment dat ik voor mijn studies en een loopbaan in het onderwijs koos. Ik ken Oostende dus wel.”