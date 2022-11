VBS De Horizon uit Koolskamp ontdekt technisch talent

De leerlingen van het zesde leerjaar van Vrije Basisschool De Horizon in Koolskamp mochten onlangs hun technische vaardigheden ontdekken. Daarom gingen ze met meester Johan Verhalle op bezoek in het VTI in Roeselare.

Daar hebben ze samen een robot gemaakt. Het werd teamwork en de leerlingen uit De Horizon waren verrast van hun technische vaardigheden. De leerlingen van het zesde leerjaar staan eind dit schooljaar voor een studiekeuze. Met deze workshop gaat er misschien wel een technisch lichtje branden bij sommigen.

(foto JM)