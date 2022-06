VBS De Bunderboog in Moorslede krijgt Red Flame Tessa Wullaert over de vloer

In het kader van de EK scholenactie ‘Zet je school in vuur en vlam’ bracht voetbalster Tessa Wullaert maandagochtend een bezoek aan de vrije basisschool De Bunderboog in Moorslede. De leerlingen wachtten haar in rood, geel en zwart gehuld op en gaven haar een erg warm onthaal. “Ook meisjes zijn meer en meer geïnteresseerd in voetbal.”

De Red Flames nemen binnenkort deel aan het Europees Kampioenschap. In aanloop naar dat belangrijk toernooi promoten de speelsters het meisjes- en vrouwenvoetbal in verschillende scholen. Vrijdagmiddag kreeg De Bunderboog in Moorslede het bericht dat zij een bezoek van een Red Flame hadden gewonnen. Niemand minder Tessa Wullaert, de leading lady van het Belgische vrouwenvoetbal, zou de school op maandag komen bezoeken.

“Dit weekend zijn we nog volop bezig geweest met het maken van spandoeken. We zijn een sportieve, maar ook een creatieve klas”, aldus Joelle Goethals uit het vierde leerjaar. Tessa Wullaert, die opgroeide in Wielsbeke, kreeg een erg warm onthaal. In de ene klas schotelden de leerlingen haar talrijke vragen voor, in een andere was ze zelf quizmaster bij een quiz over het vrouwenvoetbal. Daarna stond Wullaert een tiental minuutjes in doel, terwijl enkele meisjes penalty’s trapten. “Voor ons is het echt een grote verrassing dat de bekendste Belgische voetbalster hier op bezoek komt. Dit hadden we nooit verwacht”, aldus vierdejaars Nina Verbrugge.

Populair bij meisjes

Ondertussen is het voetbal ook op school erg populair bij de meisjes. De school organiseert al enkele jaren een eigen Champions League, zowel voor jongens als voor meisjes. “Meer en meer meisjes voetballen graag. Samen een ploeg vormen en zoveel mogelijk doelpunten proberen te maken is gewoon leuk. Het is leuk dat Tessa ons hier een duwtje in de rug komt geven”, aldus leerlinge Rachel Sioen.

Maar niet enkel bij de meisjes zijn Tessa Wullaert en de Red Flames populair. Ook de jongens troepten maandagochtend samen rond de voetbalster en probeerden een handtekening te bemachtigen. “Dat we de beste speelster van het land persoonlijk kunnen ontmoeten is gewoon speciaal. Dat het vrouwenvoetbal meer en meer aandacht krijgt is goed”, aldus leerling Boris Van Exe. De school kreeg van de voetbalbond twee zakken vol voetbalmateriaal. Alle leerlingen gingen ook naar huis met een Panini-album.