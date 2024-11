Succesvolle sponsorloop bij VBS Zeppelin

Vrije basisschool Zeppelin steunt dit schooljaar Kom op tegen Kanker. Sinds april vorig jaar vecht één van hun leerlingen uit het vijfde leerjaar moedig om de ziekte te overwinnen. Om hem een hart onder de riem te steken nemen enkele teams deel aan de 100 kilometer-run in De Schorre in Boom op zondag 16 maart. “Hiervoor moet er per team minstens 2.750 euro startgeld opgehaald worden, ten voordele van kankeronderzoek”, zegt Patrick Vannieuwenhuyze van de school. “We doen echter meer. Onlangs organiseerden we daarom samen met het oudercomité en alle leerlingen een sponsorloop voor kleuters, leerlingen en ouders. We vroegen aan de deelnemende kinderen, ouders en sympathisanten dat ze op zoek gingen naar sponsors. We zijn heel tevreden met het verloop van deze dag. Wie het initiatief wil steunen, kan op deze link terecht. (vadu/gf)